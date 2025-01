Acer ma 2 nowe smartfony. Dla kogo?

Acer nie zrezygnował z produkcji smartfonów i właśnie zaprezentował dwa nowe modele z rodziny Acerone Liquid przeznaczone na rynek indyjski. Oba reprezentują niższą półkę cenową i w związku z tym kierowane są raczej do użytkowników, którzy nie mają szczególnie wysokich wymagań.

Acerone Liquid S162E4 to smartfon dla osób prawie bez wymagań

Pierwszą z nowości jest Acerone Liquid S162E4 wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+. Dla dodatkowej ochrony został on pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5. Na półwyspie u góry zainstalowano aparat 5 Mpix, a oczko z tyłu cechuje się rozdzielczością 16 Mpix. Towarzystwa dotrzymuje mu sensor wspomagający (0,08 Mpix).

Acerone S162E4 (fot. Acer)

Sercem smartfona jest budżetowy, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,3 GHz. Współpracują z nim 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci masowej, a dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 5000 mAh. Wszystko zamknięte zostało w mierzącej niespełna 9 mm konstrukcji i waży 179 gramów. System operacyjny zaś to Android 14.

Smartfon Acerone Liquid S272E4 plasuje się tylko trochę wyżej

Smartfon Acerone Liquid S272E4 ma nieco większy, bo 6,7-calowy wyświetlacz LCD. Zachowuje jednak rozdzielczość HD+ i ochronę w postaci szkła Gorilla Glass 5. Urządzenie zostało wyposażone w aparat 5 Mpix z przodu oraz dwa sensory z tyłu: główny o rozdzielczości 20 Mpix i wspomagający o rozdzielczości 0,3 Mpix.

Acerone S272E4 (fot. Acer)

Pod maską pracuje MediaTek Helio G36 z ośmioma rdzeniami cechującymi się taktowaniem o częstotliwości do 2,2 GHz. Do tego – ponownie – dochodzą 4 GB RAM i 64 GB pamięci na pliki. Raz jeszcze mamy też do czynienia z akumulatorem o pojemności 5000 mAh i systemem Android 14. Grubość znów nie przekracza 9 mm, ale waga to już równe 200 gramów.

Nieznane są jak na razie dokładne ceny tych smartfonów, ale już po samej specyfikacji można domyślać się, że nie będą one należeć do szczególnie wysokich. Inna sprawa, że nie ma co liczyć na ich premierę w Polsce, ponieważ są to modele zaprojektowane przez firmę Indkal Technologies, która prawa do posługiwania się marką Acer ma konkretnie w Indiach.