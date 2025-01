Ile będą kosztować nowe „składaki” Samsunga? Dobra i zła wiadomość

Powolutku zbliża się premiera składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Galaxy Z Fold 7. Wiemy na ich temat coraz więcej, a teraz pojawiły się informacje dotyczące ich cen. Na jaki wydatek powinni szykować się klienci?

Ile będą kosztować smartfony Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Galaxy Z Fold 7?

Pewne jest, że Samsung Galaxy Z Flip 7 zostanie wyposażony w SoC Exynos 2500. To 10-rdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania sięgającej 3,3 GHz. Towarzyszyć będzie mu szybka pamięć LPDDR5X i UFS 4.0. W przypadku Galaxy Z Fold 7 plany dot. układu centralnego Samsunga pozostają nieznane. Mówi się też, że ekrany w nowych składakach koreańskiego producenta urosną. Jak to wpłynie na ceny?

Otóż nijak – tak przynajmniej twierdzi leakster PandaFlash na platformie. Twierdzi on, że ceny nowych składaków na większości rynków będą dokładnie takie same, jak ich poprzedników. A przypomnę, że startowy cennik w przypadku obecnej generacji przedstawiał się w Polsce następująco:

Samsung Galaxy Z Flip 6 (12/256 GB) – 5199 złotych,

Samsung Galaxy Z Flip 6 (12/512 GB) – 5749 złotych,

Samsung Galaxy Z Fold 6 (12/256 GB) – 8699 złotych,

Samsung Galaxy Z Fold 6 (12/512 GB) – 9199 złotych,

Samsung Galaxy Z Fold 6 (12 GB/1 TB) – 10199 złotych.

Dobra wiadomość jest – oczywiście – taka, że ceny nie wzrosną. Zła – że nie zmaleją. Z jednej strony można było oczekiwać obniżki, ponieważ jest to trend, jaki faktycznie obserwuje się na rynku składanych smartfonów, a do tego ceny we flagowej serii Samsung Galaxy S25 również poszły w dół. Z drugiej natomiast zrozumiały jest jej brak, ponieważ już ubiegłoroczna seria była wyraźnie tańsza niż w przypadku Piątek, w szczególności jeśli chodzi o Flipy.

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Plany mogą się, oczywiście, zmienić

Na koniec – pamiętaj o dwóch kwestiach. Po pierwsze: wciąż mówimy o informacji, która nie jest oficjalna, a w dodatku premiera Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Galaxy Z Fold 7 odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Wszystko więc może się zmienić. Po drugie: ceny na poszczególnych rynkach mogą się różnić, a nieznane są plany konkretnie w Polsce, gdzie dużo zależy od kursów walut.

Skoro już o planach mowa, to wypada wspomnieć, że w tym roku na rynku powinien pojawić się także przystępniejszy cenowo Samsung Galaxy Z Flip FE.