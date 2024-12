Samsung szykuje dużą zmianę w swoich smartfonach. I nowy produkt

Smartfony Samsunga są dość nudne, ponieważ kolejne generacje nie przynoszą znaczących zmian. Koreańczycy w końcu zdecydowali się na coś, co z pewnością nie umknie uwadze klientów.

Smartfony Samsung Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7 nie będą takie same jak Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6

W całej historii składanych smartfonów Samsunga największą zmianę względem poprzednika przyniosły Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip 5. Pozostałe modele były relatywnie niewielką aktualizacją. Ponadto na ich tle wyróżnił się Galaxy Z Fold Special Edition, który cieszy się zaskakująco dużą popularnością wśród klientów.

Najnowsze składane smartfony mają się wyraźnie różnić od swoich bezpośrednich poprzedników. Ekran wewnętrzny w Galaxy Z Flip 7 będzie miał przekątną 6,85 cala, a zewnętrzny około 4 cali. Dla przypomnienia, wyświetlacz wewnątrz Galaxy Z Flip 6 ma 6,7 cala, a na zewnątrz 3,4 cala.

Większe ekrany otrzyma również Galaxy Z Fold 7. W jego wnętrzu znajdzie się 8-calowy, natomiast na zewnątrz 6,5-calowy. Tutaj również trzeba przypomnieć, że Galaxy Z Fold 6 ma w środku 7,6-calowy wyświetlacz, a na zewnątrz 6,3-calowy. W tym przypadku nie będzie to jednak totalną nowością, gdyż ekrany o ww. przekątnych ma już Galaxy Z Fold Special Edition.

Nie wiadomo jednak jeszcze, czy Galaxy Z Fold 7 będzie tak samo smukły, ale niewykluczone, że nie, gdyż niespotykana wcześniej smukłość Galaxy Z Fold Special Edition została okupiona brakiem wsparcia dla obsługi rysika S Pen. Niewykluczone, że Koreańczykom uda się to w końcu pogodzić, gdyż pracują nad składanym ekranem, który nie będzie wymagał digitizera do obsługi stylusa.

Prace mogą jednak nie być jeszcze na tak zaawansowanym etapie, aby spodziewać się stworzenia gotowego do wdrożenia produktu w najbliższym czasie, ponieważ termin rozpoczęcia masowej produkcji opracowywanej technologii nie został jeszcze ustalony.

Wcześniej premiera smart okularów Samsunga

Premiery nowych składanych smartfonów należy się spodziewać dopiero w połowie 2025 roku. Wcześniej, bo już w styczniu, Koreańczycy zaprezentują serię Galaxy S25. Wraz z nimi mają zostać pokazane również pierwsze inteligentne okulary Samsunga.

Nie będzie to jednak prezentacja gotowego produktu, a jedynie jego zapowiedź w formie wideo lub obrazka. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku Galaxy Ring, który po raz pierwszy został zapowiedziany przy okazji premiery serii Galaxy S24, a do sprzedaży trafił dopiero w połowie roku (w Polsce natomiast jeszcze później, w listopadzie).

Inteligentne okulary Samsunga mają trafić na rynek dopiero w trzecim kwartale 2025 roku. Co jednak ciekawe, już w tym miesiącu Koreańczycy rzekomo ujawnią platformę oprogramowania dla produktów z kategorii rozszerzonej rzeczywistości.

Smart okulary producenta z Korei Południowej nie będą przypominały gogli Apple Vision Pro, tylko inteligentne okulary Ray-Ban Meta. Mają ważyć około 50 gramów oraz oferować m.in. funkcję płatności, a także rozpoznawania gestów i twarzy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (aczkolwiek raczej nie takiej zasadzie jak w tym kontrowersyjnym eksperymencie).