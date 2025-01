Samsung snuje plany na 2025 rok. Bo prawda jest niewygodna

Samsung opublikował wyniki finansowe za 2024 rok kalendarzowy. Producent przekazał zarówno (bardzo) dobre, jak i złe informacje. Poinformował też, jaki jego zdaniem będzie dla niego 2025 rok.

Samsung Electronics ogłosił wyniki finansowe za 2024 rok

Koreańczycy podają, że skonsolidowany przychód za czwarty kwartał 2024 roku wyniósł 75,8 bln wonów, natomiast zysk operacyjny – 6,5 bln wonów. Przychód i zysk za czwarty kwartał 2024 roku były niższe niż rok wcześniej (Q4 2023). Zysk był również niższy w porównaniu do uzyskanego w poprzednim kwartale – jak tłumaczy Samsung ze względu na słabą sytuację rynkową, zwłaszcza w przypadku produktów IT, oraz wzrost wydatków, w tym na prace badawczo-rozwojowe.

Cały 2024 rok przyniósł zaś przychód w wysokości 300,9 bln wonów oraz zysk operacyjny w kwocie 32,7 bln wonów. Samsung chwali się, że to drugi największy przychód w jego historii (aktualny rekord padł w 2022 roku). Zysk wzrósł zaś rok do roku o blisko 500% (z 6,57 bln KRW), ale w 2023 roku był on szokująco niski, stąd tak wielka różnica. Lepiej powiedzieć, że kwota 32,7 bln KRW jest najniższa od 2020 roku.

Same działy Mobile eXperience (MX) oraz Networks zaraportowały łącznie 25,8 bln wonów przychodu i 2,1 bln wonów zysku operacyjnego za czwarty kwartał 2024 roku. Koreańczycy informują, że dział MX odnotował spadek przychodu i zysku względem poprzedniego kwartału przez mniejszą sprzedaż smartfonów, wynikającą częściowo z powodu słabnącego wpływu wprowadzania na rynek nowych modeli flagowych.

Jednocześnie, w ujęciu rocznym, sprzedaż flagowych modeli wzrosła dwucyfrowo. Wzrosła również wartość sprzedanych tabletów i urządzeń ubieralnych, podobnie jak ich liczba.

Jaki będzie 2025 rok dla Samsunga według Samsunga?

Koreańczycy planują zwiększyć sprzedaż w pierwszym kwartale 2025 roku z pomocą nowo zaprezentowanej serii Galaxy S25. Zamierzają też wzmocnić swoją pozycję „lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji” oraz wzmocnić składaną linię produktów, aby wygenerować nowy popyt klientów. To ostatnie można uznać za kolejne potwierdzenie, że Samsung wprowadzi w 2025 roku na rynek podwójnie składany smartfon.

W ujęciu całościowym Samsung planuje w 2025 roku zwiększyć przewagę technologiczną i produktową w dziedzinie sztucznej inteligencji, w dalszym ciągu zaspokajać przyszły popyt na produkty o wysokiej wartości dodanej i napędzać wzrost sprzedaży w segmentach premium.