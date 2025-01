Korzystasz z Gemini albo Copilota? Możesz wypróbować nowe funkcje

Sztuczna inteligencja dwóch gigantów technologicznych obsługuje kolejne funkcje za darmo. Jakie nowe opcje oferują teraz Google Gemini i Microsoft Copilot?

Model Google Gemini 2.0 Flash już dostępny

Google udostępniło nowy model językowy sztucznej inteligencji Gemini 2.0 Flash w ramach aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne oraz w wersji webowej. Według przedsiębiorstwa technologia ta oferuje szybsze odpowiedzi i lepszą wydajność, co sprawdzono w ramach testów porównawczych. Gemini 2.0 Flash pojawił się już w aplikacji Gemini jako wersja eksperymentalna, a modele Gemini 1.5 Flash i Gemini 1.5 Pro będą dostępne jeszcze przez kilka najbliższych tygodni.

Poza nowym modelem, użytkownicy nadal mogą korzystać z subskrypcji Gemini Advanced. W ramach tej technologii możliwe jest przekazywanie 1500 stron plików przy pojemności okna kontekstowego sięgającej 1 miliona tokenów. Gigant z Mountain View zaktualizował też generator obrazów oferowany w ramach Gemini. Imagen 3 tworzy jeszcze lepsze obrazy o bogatych szczegółach i teksturach.

AI wykonuje telefony do firm w imieniu amerykańskich użytkowników

Google prowadzi też prace nad kolejną eksperymentalną funkcją o nazwie „Ask for me”. Nowość została udostępniona w ramach Search Labs dla użytkowników z USA. Opcja ta obsługiwana jest w języku angielskim. Pozwala na automatyczne wybieranie numeru i wykonywanie połączeń telefonicznych z lokalnymi firmami, np. salonami kosmetycznymi czy serwisami samochodowymi.

Nowe narzędzie AI umożliwia skontaktowanie się z przedstawicielami danego przedsiębiorstwa, aby zgromadzić informacje na temat ofert i cennika, a wszystko to w imieniu użytkownika. Każda z firm może zrezygnować z tej opcji i nie zezwolić na wykonywanie połączeń przez sztuczną inteligencję.

Nowości także w sztucznej inteligencji Microsoftu

Microsoft Copilot oferuje teraz za darmo model wnioskowania o1 autorstwa OpenAI. Technologię tę zaprezentowano we wrześniu 2024 roku, jednak dotychczas opcja ta była oferowana w ramach płatnych subskrypcji ChatGPT Plus, Pro i Team. Miesiąc później model ten znalazł też zastosowanie w funkcji Think Deeper w ramach płatnej wersji Copilot Pro.

Teraz opcja ta staje się dostępna za darmo dla wszystkich użytkowników narzędzia Copilot. Najistotniejszą cechą modelu o1 jest możliwość dostarczenia bardziej szczegółowych odpowiedzi, choć zazwyczaj technologia ta potrzebuje więcej czasu na przeanalizowanie pytania.

Z nowości można skorzystać w wersji webowej i aplikacjach na urządzenia mobilne. Aby uruchomić funkcję, należy wpisać zapytanie, a następnie kliknąć w przycisk „Think Deeper” widoczny po prawej stronie okna kontekstowego. Co ważne, generowanie odpowiedzi trwa około 30 sekund, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.