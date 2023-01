Ten najnowszy tablet kupisz już za kilka stówek

W różnych sklepach można znaleźć zarówno bardzo drogie, jak i bardziej przystępne cenowo tablety. Cena tego najnowszego modelu na rynku została ustalona na zaledwie kilka stówek, więc na jego zakup będzie mogła sobie pozwolić większość klientów.

Alldoube iPlay 50S – tablet za kilka stówek

Przez obecną sytuację siła nabywcza pieniądza jest coraz niższa, tzn. można kupić coraz mniej produktów za podobną kwotę niż przed bardzo szybkim i znaczącym wzrostem cen. Wyjściem jest albo szukanie oszczędności, albo niezmienianie przyzwyczajeń, co wiąże się z koniecznością wydawania większych kwot na zakupy niż w przeszłości.

Można się spodziewać, że tańsze produkty będą cieszyły się coraz większą popularnością wśród klientów, również tych, którzy do tej pory wybierali te z wyższej (niż budżetowa) półki. W związku z tym nowy tablet na rynku – Alldoube iPlay 50S – ma duże szanse cieszyć się sporym zainteresowaniem, ponieważ kupicie go za ~600 złotych.

Oczywiście niska cena nie bierze się znikąd – niestety czasy, gdy mniej znani globalnie producenci sprzedawali urządzenia ze świetną specyfikacją „za bezcen”, minęły i trudno przewidzieć, czy jeszcze wrócą (osobiście się tego jednak nie spodziewam). Mimo to Alldoube iPlay 50S może sprawdzić się jako narzędzie do (mniej wymagającej) rozrywki w domowym zaciszu.

Co może zaoferować tablet za ~600 złotych?

Urządzenie wyposażono w duży wyświetlacz IPS, bo o przekątnej 10,1 cala. Co prawda producent podkreśla, że jego rozdzielczość to (działające na wyobraźnię) HD, lecz 1280×800 pikseli przy takiej wielkości ekranu nie jest czymś, co faktycznie może zrobić wrażenie. Użytkownikom, którzy mają niewielkie oczekiwania, z pewnością nie będzie to przeszkadzało, ale jeśli macie bardziej wprawione oko, może to kłuć Was w oczy.

źródło: Alldoube

Sercem tabletu jest ośmiordzeniowy procesor UNISOC T606 z dwoma wydajniejszymi rdzeniami Arm Cortex-A75 i sześcioma energooszczędnymi Arm Cortex-A55 oraz układem graficznym Arm Mali G57. Do tego urządzenie ma 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności nawet 512 GB.

Ponadto tablet Alldoube iPlay 50S oferuje głośniki Dual BOX, które generują dźwięk stereo i dwa sloty na karty SIM w formacie nano, aczkolwiek to hybrydowy dual SIM, tj. jeden slot służy też do rozszerzania pamięci wewnętrznej, zatem trzeba zdecydować, czy chce się korzystać z karty microSD, czy z dwóch kart SIM.

Tablet odda do dyspozycji swoim właścicielom również aparaty 5 Mpix na tyle i 2 Mpix na przodzie, moduł GPS, preinstalowany system Android 12 i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie zasili akumulator o pojemności 6000 mAh, który według deklaracji producenta bez problemu zapewni dzień pracy na jednym ładowaniu. A gdy już trzeba będzie go naładować, użytkownik zrobi to za pomocą portu USB-C. Do tego Alldoube iPlay 50S wspiera szybkie ładowanie o mocy 18 W (aczkolwiek w zestawie znajduje się tylko 10 W zasilacz).

Gdzie kupić tablet Alldoube iPlay 50S?

Tablet będzie sprzedawany od ~590 złotych w oficjalnym sklepie Alldoube na AliExpress, aczkolwiek od 9 stycznia 2023 roku, od godziny 9:00 kupicie go w niższej cenie – od 577,49 złotych. Do tego możecie skorzystać z kuponu rabatowego, dzięki któremu zaoszczędzicie 13,52 złotych.

Do wyboru macie trzy zestawy – w najbogatszym dostaniecie również klawiaturę Bluetooth, dzięki której pisanie na tablecie będzie znacznie wygodniejsze.