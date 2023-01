Nawigacja w Mapach Google na Wear OS wreszcie działa bez telefonu

Jednym z mocniejszych punktów smartwatchy opartych o system Wear OS jest to, że bardzo często są to urządzenia, które mogą działać samodzielnie i niezależnie od smartfona. Jedną z rzeczy, która jednak pozostawała w tej kwestii ograniczona, była nawigacja. Od teraz jednak ma się to zmienić – nawigowanie w Mapach Google nie będzie wymagało połączenia ze smartfonem.

Wear OS staje się jeszcze bardziej niezależny od smartfona

W zasadzie tytuł artykułu mówi wszystko – od teraz nawigacja w Mapach Google na inteligentnych zegarkach z Wear OS będzie działać bez smartfona. Należy jednak pamiętać, że nadal będziemy potrzebować połączenia z internetem. Nie jest to bowiem nawigacja w trybie offline.

W praktyce oznacza to, że z funkcji tej skorzystają wyłącznie smartwatche z wbudowanym modemem LTE i aktywnym planem taryfowym. W sumie nie ma w tym nic dziwnego – jeśli chcemy mieć na nadgarstku prawdziwie niezależne od smartfona urządzenie, to wybór modelu z modemem LTE wydaje się być jedynym sensownym rozwiązaniem.

7.5 Ocena 8.5 Ocena 9 Ocena

Nowość już dostępna

Jak czytamy na stronie pomocy Wear OS, powyższa nowość już powinna działać wraz z najnowszą aktualizacją aplikacji Mapy Google na smartwatchach. Co istotne, możliwość nawigowania bez smartfona dotyczy wyłącznie inteligentnych zegarków działających pod kontrolą najnowszego systemu Wear OS 3.

Aby uruchomić nawigację bezpośrednio na zegarku z Wear OS 3 wykonaj następujące korki:

Otwórz aplikację Mapy. Aby wybrać lokalizację domu, miejsca pracy lub jedną z ostatnich lokalizacji, kliknij Szukaj. Możesz też kliknąć mikrofon lub klawiaturę, aby wyszukać coś nowego. Wybierz środek transportu. Rozpocznij nawigację.

Jak widać działa to bardzo analogicznie jak w smartfonowej aplikacji, tylko że w tym przypadku obsługa została przeniesiona wprost na nadgarstek. Wprowadzona nowość, to bez wątpienia krok w dobrym kierunku – skoro na nadgarstkach nosimy niemalże miniaturowe smartfony, to miejmy możliwość korzystania z nich w bardzo podobny sposób.

Teraz pozostaje nam tylko czekać na kolejny krok. Takim bez wątpienia będzie udostepnienie nawigacji w trybie offline – ale na to jeszcze będziemy musieli trochę poczekać.