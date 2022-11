Pierwszy rzut oka na składany smartfon Google

Panie i Panowie, bez zbędnego przeciągania – mamy dla Was poniżej grafiki, z których dowiecie się, jak wyglądać będzie nowy składany smartfon od Google. Ale to nie wszystko.

Google Pixel Fold – pierwsze szczegóły

O składanym smartfonie od Google słyszymy już od jakiegoś czasu. Czasami są to pojedyncze urywki informacji, a czasami – wieści o wstrzymaniu nad nim prac. Całość wynika z tego, że firma chce zaprezentować konkurencyjne urządzenie i próbuje różnych koncepcji, aby osiągnąć swój cel. Tym razem jednak, jeden z kanałów na YouTube dotarł do najświeższych, pilnie strzeżonych informacji dotyczących wyglądu urządzenia.

źródło: Front Page Tech

Oczywiście w celu zachowania dostępu do swojego informatora, kanał Front Page Tech zamiast dzielić się grafikami otrzymanymi od tajnego źródła postanowili przygotować samodzielnie trójwymiarowe rendery urządzenia. Dzięki nim wyraźnie widać, że Pixel Fold nie odstaje mocno wyglądem od tradycyjnych smartfonów Google w postaci Pixel 7 i Pixel 7 Pro.

Zarówno w „składaku”, jak i w niedawnych premierowych sprzętach firmy, widać wyspę z aparatami idącą w poprzek u góry urządzenia, choć w Foldzie całość wydaje się o wiele bardziej wysunięta od podstawowej bryły urządzenia i pozbawiona jest dodatkowego zakrzywionego pasa plastiku przy krawędziach smartfona.

Widać ponadto, że Amerykanie postanowili upodobnić Pixel Folda do konkurencji z Chin, aniżeli z Korei Południowej. Ekran w Pixel Foldzie będzie szerszy niż to, do czego przyzwyczaiły nas Samsungi z serii Galaxy Fold i będzie bardziej przypominał OPPO Find N. Rodzi to oczywiście obawy, że sprzęt może być niespecjalnie wygodny, jeżeli planujemy nosić go w kieszeniach spodni, co dodatkowo potęguje wrażenie, że sprzęt może okazać się naprawdę ciężki, ale hej – czego się nie robi, by być na bieżąco z technologią.

8.5 Ocena 9.1 Ocena

Składany Google powalczy z Samsungiem

Co więcej, Front Page Tech dotarło nie tylko do informacji dot. wyglądu składanego smartfona od Google. Wiemy też, że to co widzieliście powyżej i to, co widzicie poniżej, to oficjalne kolory urządzenia: Chalk (biały) oraz Obsidian (czarny). Jakie jeszcze informacje udalo się zdobyć amerykańskiemu serwisowi technologicznemu? Ot, choćby cenę urządzenia oraz datę premiery.

Źródło: Front Page Tech

Serwis podaje, że premiera urządzenia powinna odbyć się w maju 2023 roku, a cena wyniesie 1799 dolarów. Na obecną chwilę przekładałoby się to na cenę ~8150 złotych, czyli parę stówek mniej, niż oficjalna cena detaliczna Samsunga Galaxy Z Fold 4, ale pamiętamy o tym, że Google wciąż nie uruchomiło w Polsce oficjalnej dystrybucji, więc o cenach w złotówkach możemy sobie tylko pogdybać.

Pozostaje mieć, nadzieje, że specyfikacja Google Pixel Folda będzie stanowić konkurencję dla innych producentów.