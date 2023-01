Tymi smartfonami OPPO wkrótce zawalczy o serca klientów na świecie

Seria OPPO Reno 8, przynajmniej w Chinach, przestała być „tą najnowszą” już pod koniec listopada 2022 roku, bowiem zastąpiła ją linia Reno 9. Globalnie prędko nie zostanie jednak odesłana do lamusa – wkrótce dołączą do niej dwa modele, które mogą trafić do sprzedaży również w Polsce.

Co zaoferują nowe smartfony OPPO z serii Reno?

Według przedpremierowych doniesień, producent przygotowuje się do wprowadzenia na rynek dwóch modeli – Reno 8T 4G i Reno 8T 5G. Pomimo podobnych nazw, będą się one dość znacząco różnić od siebie. Przede wszystkim, jak wskazują nazwy urządzeń, tylko jeden ze smartfonów zapewni wsparcie dla obsługi sieci 5G. Ma to być możliwe dzięki zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 695 ze zintegrowanym modemem 5G. Reno 8T 4G zostanie zaś wyposażony w układ MediaTek Helio G99.

Reno 8T 4G (źródło: @passionategeekz)

Kolejną różnicą będzie wyświetlacz, ponieważ Reno 8T 4G otrzyma płaski ekran, podczas gdy Reno 8T 5G obustronnie zakrzywiony OLED, na dodatek z zauważalnie mniejszą ramką na dole (tzw. podbródkiem), podobnie jak zaprezentowany w Chinach pod koniec 2022 roku OPPO A1 Pro.

Wiemy również, że wyświetlacz w Reno 8T 5G będzie miał przekątną 6,67 cala i zapewni wsparcie dla 10-bitowej głębi koloru. Ponadto smartfon zaoferuje aparat o rozdzielczości 108 Mpix na tyle, któremu mają towarzyszyć dwa 2 Mpix matryce (najpewniej jedna posłuży do pomiaru głębi ostrości, a druga do wykonywania zdjęć makro).

Reno 8T 5G (źródło: @passionategeekz)

Na pokładzie Reno 8T 5G znajdą się również kości RAM LPDDR4X i flash UFS 2.2 oraz akumulator o pojemności 4800 mAh, który użytkownicy naładują przewodowo z mocą 67 W. Reno 8T 4G ma zaś wspierać 33 W ładowanie. Oba smartfony mają natomiast zadebiutować na rynku z preinstalowanym systemem Android 13.

Kiedy premiera nowych smartfonów z serii Reno 8?

Producent nie zająknął się ani jednym słowem na temat rychłej premiery nowych Reno 8T 4G i Reno 8T 5G. Wszystko jednak wskazuje, że zostaną one zaprezentowane oficjalnie w ciągu najbliższych kilku tygodni – mówi się o końcu stycznia 2023 roku.

Co więcej, mogą również trafić do sprzedaży w Polsce, ponieważ pod koniec 2022 roku polski oddział producenta zapowiedział, że na początku 2023 roku w naszym kraju pojawi się następca Reno 7 4G – Reno 8T 4G zapowiada się właśnie na taki model.

A skoro Reno 8T 4G pojawiłby się w Polsce, to trudno sobie wyobrazić, dlaczego Reno 8T 5G miałby nie zrobić tego samego.