AI odmieni smartwatche Samsunga. Nadchodzą ciekawe funkcje

Smartwatche Samsunga zyskają nowe funkcje oparte na AI. Ponadto aplikacja Samsung Health przejdzie metamorfozę.

Nowe funkcje na smartwatchach Samsunga

Trzeba przyznać, że Koreańczycy tworzą całkiem niezłe zegarki, co potwierdzają zeszłoroczne modele – Samsung Galaxy Watch 8 i Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Co więcej, niedawno dowiedzieliśmy się, że smartwatche Samsunga pomogą śledzić skutki brania leków z grupy GLP-1.

Natomiast teraz poznaliśmy zestaw nowych funkcji, które są powiązane z aplikacją Samsung Health i – co dość oczywiste – zawitają na wybrane zegarki firmy. Nieco niepokojąco brzmi informacja, że nowości przekształcą nadchodzącego Galaxy Watcha w proaktywnego i inteligentnego partnera. Sugeruje ona, że większość z przedstawionych zmian jest zarezerwowana dla Galaxy Watcha 9.

Dowiedzieliśmy się, że ulepszeń doczeka się moduł gromadzący parametry życiowe użytkownika. Po przebudzeniu nowa funkcja analizuje pięć kluczowych nocnych sygnałów – tętno, zmienność rytmu serca, częstość oddechów, temperaturę skóry i poziom natlenienia krwi, które następnie porównywane są do dotychczasowych trendów. Jeśli zostaną wykryte odchylenia, to użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie, które pomoże w określeniu, co dzieje się z jego zdrowiem.

fot. Samsung

Wdrożona w zeszłym roku funkcja obciążenia naczyniowego ewoluuje w Heart Health Score. Mamy do czynienia z nowym, codziennym wskaźnikiem, który analizuje sen, stres i aktywność. Efektem jest pojedynczy wynik, który w założeniach ma zapewnić natychmiastowy wgląd w stan zdrowia serca.

fot. Samsung

Szykowana aktualizacja wprowadzi też dzienne obciążenie kardio, które mierzy skumulowane obciążenie układu sercowo-naczyniowego. W aplikacji pojawią się wyniki dla poszczególnych dni, a także użytkownik pozna maksymalną wydolność treningową, optymalne cele treningowe i zalecany czas odpoczynku. Ten wskaźnik ma pomóc w uniknięciu kontuzji.

fot. Samsung

Samsung wprowadzi jeszcze rozwiązanie o nazwie Fitness Index, które będzie analizować tętno, maksymalny pułap tlenowy i dzienną liczbę kroków w porównaniu z innymi użytkownikami. Pozwoli to na określenie indywidualnych mocnych i słabych stron, a także dostarczy spersonalizowanych treści i celów, co ma umożliwić użytkownikom stałe doskonalenie umiejętności.

fot. Samsung

Do tego dojdzie nowa funkcja Zdrowie słuchu, która korzysta z mikrofonu Galaxy Watcha do monitorowania otoczenia i natężenia hałasu. Ponadto usprawnień ma doczekać się indeks antyoksydacyjny i AGEs.

Nowy wygląd aplikacji Samsung Health

Koreańczycy w ramach planowanej aktualizacji wprowadzą uproszczony układ w aplikacji Samsung Health. Zostanie ona podzielona na pięć głównych sekcji: Sen, Aktywność, Odżywianie, Uważność i Parametry Życiowe. Dodatkowo ekran główny zapewni wygodny dostęp do codziennych wskazówek dotyczących zdrowia, a także będzie dostępny Wskaźnik energii oparty na AI.

fot. Samsung

Proces wdrażania aktualizacji ma ruszyć już 8 czerwca tego roku.