Unia Europejska, Komisja Europejska, flaga, flagi, UE, KE
(źródło: Marco | Pexels)
Technologie

Unia Europejska chce cyfrowej autonomii. Co przyniesie nowy pakiet technologiczny?

Mateusz Budzeń·
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Technologie
Unia Europejska chce cyfrowej autonomii. Co przyniesie nowy pakiet technologiczny?

Unia Europejska postanowiła nieco uniezależnić się od amerykańskiej i chińskiej technologii. Pomóc ma pakiet na rzecz suwerenności technologicznej.

Nowy pakiet technologiczny ma zapewnić cyfrową autonomię Unii Europejskiej

Oczywiście Unia Europejska to nie tylko kolejne regulacje wymierzone w amerykańskie firmy technologiczne. W Europie powstaje też sporo technologii – mamy przecież holenderskie ASML. Co więcej, Europa dąży do zwiększenia technologicznej samodzielności – np. w 2023 roku Unia Europejska przyjęła akt o chipach.

Natomiast teraz Komisja Europejska przedstawiła pakiet na rzecz suwerenności technologicznej. Można go określić jako zbiór środków mających w założeniach wzmocnić potencjał Europy w dziedzinie półprzewodników, sztucznej inteligencji, technologii chmurowych i oprogramowania z naciskiem na open source.

Pakiet obejmuje dwa projekty ustaw: Chips Act 2.0 oraz Cloud and AI Development Act, a także przedstawia strategię Open Source i strategiczną mapę rozwoju cyfryzacji i AI w energetyce .

UE, Unia Europejska, Komisja Europejska
(źródło: Pixabay)

Jakie działania planuje Unia Europejska?

Ustawa Chips Act 2.0 przyspieszy proces uzyskiwania pozwoleń i pogłębi współpracę z partnerami. Dodatkowo, dzięki podejściu „ekosystemowemu”, ma zbliżyć europejskich producentów chipów do ich klientów i zwiększyć popyt na układy w centrach danych, u dostawców rozwiązań chmurowych oraz w przypadku gigafabryk AI. Będzie też wspierać inwestycje i projekty strategiczne, jednocześnie eliminując luki, które mogą zagrozić dostawom.

Z kolei strategia Open Source zakłada rozwój alternatywnych rozwiązań w priorytetowych obszarach, takich jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, technologie internetowe, cyberbezpieczeństwo i półprzewodniki. Do tego mają dojść inwestycje w startupy skupione wokół open source oraz długoterminowa poprawa bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury cyfrowej open source. Strategia ma jeszcze wspierać szersze wykorzystanie oprogramowania open source w administracji publicznej i zachęcać do inicjatyw typu Open Internet Stack.

Unia Europejska zamierza też wdrożyć strategiczny plan działania na rzecz cyfryzacji i sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym. Docelowo szykowne zmiany mają przełożyć się na zwiększenie efektywności europejskiego systemu energetycznego. Plan obejmuje też integrację centrów danych z systemem energetycznym w sposób zrównoważony i przejrzysty oraz budowanie modeli AI dla sektora energetycznego. Mówi się też o inteligentnych licznikach, które zapewnią konsumentom większą kontrolę nad zużyciem energii i niższe rachunki za prąd.

Zanim nowe projekty zostaną przyjęte i wejdą w życie, będą one przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej. UE chce również przeprowadzić konsultacje z państwami członkowskimi, aby jeszcze wyraźniej postawić na technologiczną niezależność.

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