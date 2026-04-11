Wygląd Samsunga Galaxy Z Flip 8 bez tajemnic. Poczujecie różnicę?

Dyskretna ewolucja czy widoczna zmiana konceptu? Takie pytanie można zadawać sobie zawsze, kiedy spodziewamy się kolejnego urządzenia z danej serii. W przypadku Samsunga Galaxy Z Flip 8 producent zdecydował się na ścieżkę numer jeden.

Jak będzie wyglądać Samsung Galaxy Z Flip 8?

Serwis MyMobiles we współpracy z informatorem OnLeaks przygotwał pierwsze rendery i wideo 360∘ przedstawiające nadchodzący składany smartfon Samsunga z klapką. Rzut oka na grafiki wystarczy, aby stwierdzić, że koreański producent nie planuje większych zmian względem modelu Galaxy Z Flip 7. Nie oznacza to jednak, że będzie to brat bliźniak „siódemki”.

Na wygenerowanych materiałach widać, że na tył urządzenia ponownie trafią dwa sąsiadujące ze sobą obiektywy oraz dioda LED, a pod nimi do dyspozycji użytkownika zostanie oddany dodatkowy panel OLED. MyMobiles podaje, że przekątna ekranu zewnętrznego i wewnętrznego wynosić będzie – kolejno – 4,1 oraz 6,9 cala. Są to identyczne wartości jak w Samsungu Galaxy Z Flip 7.

Render Samsung Galaxy Z Flip 8 (Źródło: OnLeaks | MyMobiles)

Różnic trzeba będzie zatem szukać w samych wymiarach urządzeń. „Siódemka” mierzy 166,7 x 75,2 x 6,5 mm rozłożona i 85,5 x 75,2 x 13,7 mm w złożeniu. Samsung Galaxy Z Flip 8 ma natomiast mierzyć 166,8 x 75,4 x 6,6 rozłożony i 85,4 x 75,4 x 13,2 mm po złożeniu. Kolejna generacja ma być więc minimalnie grubsza po otwarciu klapki, ale pół milimetra cieńsza w formie zamkniętej.

Nowe składaki bezpieczne jak flagowce

O wiele więcej będzie dziać się natomiast w kwestii oprogramowania. Jak podaje serwis Android Authority, w aplikacji Telefon Google (wersja 217.0.895016164-publicbeta-pixel) odkryto kod sugerujący, że pojawi się jedna z funkcji, która była do tej pory dostępna wyłącznie w Samsungach z serii Galaxy S26 i Google Pixel 9 oraz Pixel 10. Chodzi o Scam Detection – rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję Gemini, które analizuje rozmowy w czasie rzeczywistym i może ostrzec użytkownika, że rozmawia z naciągaczem.

Dowodem na wprowadzenie Scam Detection dla składanych smartfonów ma być obecność numerów modeli (SM-F976, SM-F971 i SM-F776) oraz liter wskazujących na dostępność funkcji w regionach (B – globalny, U/U1 – Stany Zjednoczone), W – Kanada, C, Z, Q – inne regiony).

Jak co roku, potwierdzeniem tych informacji w stu procentach będzie wydarzenie Galaxy Unpacked, które powinno odbyć się w lipcu 2026 roku.