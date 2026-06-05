Supersamochód Audi przyciąga oczy całego świata. Nie bez powodu

Nowy supersamochód Audi przyciąga spojrzenia fanów motoryzacji z całego świata. Nuvolari jest najszybszym i najmocniejszym autem w portfolio tej marki, łączącym nowy design, wydajność oraz ducha Formuły 1.

Supersamochód Audi Nuvolari zaoferuje 1001 KM

Audi przedstawiło swój najnowszy model samochodu, oferujący 1001 KM oraz mogący osiągnąć prędkość maksymalną powyżej 350 km/h. Jest to pierwszy supersamochód wyposażony w wysokowydajny napęd hybrydowy i prawdziwa technologiczna innowacja. Jak deklaruje firma: Nuvolari jest najszybszym i najmocniejszym samochodem produkcyjnym Audi, które jednocześnie łączy ducha Formuły 1.

Audi Nuvolari (źródło: Audi)

Warto wspomnieć, że nazwa modelu nie jest przypadkowa, gdyż pochodzi od nazwiska legendarnego kierowcy wyścigowego. Włoch pamiętany jest ze swojej odwagi, pomysłowości i woli zwycięstwa. Jak twierdzi Rouven Mohr – członek zarządu odpowiedzialny za rozwój techniczny – Audi Nuvolari wyznacza nowe standardy dzięki swojej aerodynamice oraz światowej premierze systemu quattro predictive ride. Ponadto model ten ma być pierwszym samochodem produkcyjnym, który w pełni wyrazi nową filozofię projektową Audi.

Jak twierdzi niemiecki koncern, Audi Nuvolari jest pierwszym prototypem bliskim produkcji, który powstał w szybkim tempie dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej. Według Marco Schuberta – członka zarządu ds. sprzedaży i marketingu – najnowszy supersamochód to ekskluzywność, osiągi i maksymalna atrakcyjność, która wyznacza aspirację dla Audi, aby być najbardziej pożądaną marką premium.

Audi Nuvolari (źródło: Audi)

Nuvolari – supersamochód Audi jakiego jeszcze nie było

Jak twierdzi Motor1, Nuvolari został wyposażony w hybrydowy układ napędowy typu plug-in, który oparto na 4-litrowym silniku V8, generującym do 10 tysięcy obrotów na minutę. Wspomniany silnik spalinowy współgra z trzema silnikami elektrycznymi o przepływie osiowym. Dzięki takiemu zestawowi Audi Nuvolari może osiągnąć 100 km/h w 2,6 sekundy. Akumulator najnowszego supersamochodu oferuje pojemność brutto 7,3 kWh. Model ten został oparty na strukturze Audi Space Frame z karbonowym nadwoziem.

Audi Nuvolari (źródło: Audi)

Produkcja ma objąć zaledwie 499 egzemplarzy, a dostawy pojazdów rozpoczną się w pierwszej połowie 2027 roku. Ceny mają startować od 600 tysięcy euro (równowartość ~2,54 miliona złotych).