Odkurzacze Dreame w nowych wersjach. Teraz zrobią za Ciebie jeszcze więcej

Dreame Technology aktualizuje trzy modele pionowych odkurzaczy bezprzewodowych. Każdy otrzymał szczotkę z podświetleniem LED, a wydajne akumulatory pozwolą na nawet 90 minut sprzątania.

Dreame aktualizuje trzy modele odkurzaczy

Dreame Technology to producent zaawansowanych urządzeń do utrzymania czystości. W swojej ofercie ma m.in. roboty sprzątające, bezprzewodowe odkurzacze pionowe (również z funkcją mopowania), a także roboty koszące. Do portfolio marki dołączają właśnie trzy ulepszone modele – R20 Aqua, Z30 Station i Z20 Station.

Dreame R20 Aqua (źródło: Dreame)

Każdy z nich został wyposażony w szczotkę obsługującą technologię CelesTect, której zadaniem jest podświetlanie podłogi, aby żaden okruszek czy kurz nie umknął Waszej uwadze. Dodatkowo system inteligentnego wykrywania zanieczyszczeń automatycznie dostosowuje moc ssania w oparciu o rodzaj czyszczonej podłogi oraz stopień jej zabrudzenia. Nowe odkurzacze bezprzewodowe Dreame oferują czas pracy do nawet 90 minut.

Dreame R20 Aqua (źródło: Dreame)

Co oferują odkurzacze Dreame R20 Aqua, Z30 Station i Z20 Station? Funkcje i ceny

Dreame R20 Aqua to model R20 dodatkowo wyposażony w końcówkę mopującą, dzięki czemu kwalifikuje się jako zaawansowany odkurzacz 5 w 1 z funkcją czyszczenia na mokro. Urządzenie oferuje siłę ssania 27 tysięcy Paskali oraz system dozowania wody z funkcją regulacji przepływu. Model ten wyposażono również w nową, obrotową szczotkę mopującą, która myje podłogę z prędkością 120 obrotów na minutę. R20 Aqua wyceniono na 1799 złotych.

Gdzie kupić? Dreame R20 Aqua ok. 1799 zł Komputronik Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Producent aktualizuje także modele Z20 i Z30, powiększając ich zestaw o stacje do automatycznego opróżniania, dzięki czemu możesz zapomnieć o żmudnym czyszczeniu zbiornika na kurz.

Dreame Z20 Station to urządzenie oferujące siłę ssania na poziomie 25 tysięcy Paskali. Sprzęt został wyposażony w silnik osiągający 140 tysięcy obrotów na minutę, a także system filtracji HEPA, który zatrzymuje 99,99% cząsteczek o średnicy powyżej 0,3 mikrometra. Model ten otrzymał też szczotkę Omni-Brush obsługującą technologię CelesTect.

Dreame Z30 Station (źródło: Dreame)

Z kolei Dreame Z30 Station to odkurzacz, który wyróżnia się jeszcze większą mocą ssania – 30 tysięcy Paskali. W tym przypadku sprzęt wyposażono w silnik TurboMotor oferujący prędkość 150 tysięcy obrotów na minutę. W stacji umieszczany jest worek o pojemności 3 litrów, który według producenta może wystarczyć nawet na 100 dni. Producent wycenił model Z30 Station na 3099 złotych.