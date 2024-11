Samsung Galaxy Z Fold Special Edition sprzedaje się jak ciepłe bułeczki

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold Special Edition zadebiutował 21 października 2024 roku i wzbudził ogromne zainteresowanie wśród klientów. Najnowszy składak producenta z Korei Południowej sprzedaje się jak cieplutkie bułeczki.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold Special Edition wyprzedaje się na pniu

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition to niewątpliwie urządzenie, które może zaimponować, mając na uwadze dotychczas wprowadzone na rynek smartfony z serii Galaxy Z Fold. W porównaniu z chińską konkurencją nie wygląda jednak już tak dobrze, lecz nie przeszkadza mu to w wyprzedawaniu się w ekspresowym tempie.

Gdy po raz pierwszy ruszyła sprzedaż Galaxy Z Fold Special Edition, wszystkie dostępne egzemplarze sprzedano w dziesięć minut. To jednak nie zaspokoiło popytu na ten model. Druga tura sprzedaży w sklepie internetowym producenta zakończyła się jeszcze szybciej, bo po zaledwie pięciu minutach.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition był dostępny również w salonach stacjonarnych trzech koreańskich operatorów komórkowych, lecz także tam wszystkie dostępne egzemplarze sprzedały się w ciągu jednego dnia.

Nie wiadomo, ile sztuk sprzedano, ale można podejrzewać, że dostępna pula była niewielka. Pierwsza sprzedaż rozpoczęła się 25 października aż 7 godzin później niż zakładano, ponieważ Samsung potrzebował więcej czasu, aby upewnić się, iloma egzemplarzami dysponuje. To nietypowa sytuacja, gdyż producent zwykle nie ma takiej zagwozdki.

Ponadto o niedoborach świadczy to, że producent wraz z operatorami dopiero podobno rozważają zorganizowanie kolejnej tury sprzedaży. Wskazuje to, że aktualnie Koreańczycy nie dysponują albo żadnymi, albo przynajmniej wystarczającymi zapasami.

Niewykluczone, że część egzemplarzy zakupili tzw. skalperzy, aby później odsprzedać je po wyższej cenie. Mając na uwadze sytuację z (nie)dostępnością, prawdopodobnie zdecyduje się na to jakaś część klientów, koniecznie chcących zdobyć składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold Special Edition.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition vs Samsung Galaxy Z Fold 6 – różnice

Przede wszystkim Galaxy Z Fold Special Edition jest lżejszy (236 vs 239 gramów) oraz większy, choć równocześnie smuklejszy. Rozłożony ma wymiary 157,9×142,6×4,9 mm (vs 153,5×132,6×5,6 mm), a złożony 157,9×72,8×10,6 mm (vs 153,5×68,1×12,1 mm).

Z uwagi na większe gabaryty oferuje większe wyświetlacze – 8-calowy wewnętrzny i 6,5-calowy wewnętrzny (vs odpowiednio 7,6 i 6,3 cala). Wewnętrznego ekranu nie można jednak obsługiwać rysikiem S Pen. Za to użytkownicy otrzymują natomiast jeszcze więcej RAM (16 GB vs 12 GB) i aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (fot. Samsung)

Cenę Galaxy Z Fold Special Edition 16/512 GB ustalono w Korei Południowej na 2789600 wonów. Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512 GB kosztuje zaś aktualnie w tym kraju 2388100 wonów.