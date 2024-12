PKO Bank Polski aktualizuje IKO. Sporo zmian i nowe przydatne funkcje

PKO Bank Polski zaktualizował swoją aplikację. IKO jest teraz bardziej intuicyjne oraz oferuje dokładną wyszukiwarkę bankomatów, wpłatomatów, agencji i oddziałów. Instytucja wydłuża też listę miast, w których za pośrednictwem IKO można kupować bilety na komunikację miejską.

PKO Bank Polski przebudowuje zakładkę Oferty w aplikacji IKO

PKO Bank Polski sukcesywnie rozwija swoją aplikację mobilną. IKO jest wygodnym rozwiązaniem i daje klientom tej instytucji sporo możliwości. Dzięki nim można nie tylko na bieżąco kontrolować wydatki czy wpływy, ale również m.in. szybko przelewać pieniądze, wymienić waluty w kantorze, a także wziąć pożyczkę, kupić bilety komunikacyjne i parkingowe czy skorzystać z dodatkowych ofert.

IKO, w ramach aktualizacji do wersji 3.161, otrzymało teraz mocno przebudowaną zakładkę Oferta – jeśli jesteś klientem, znajdziesz ją w aplikacji na dole ekranu (czwarta zakładka od lewej). Odświeżona forma pozwala na jeszcze bardziej intuicyjne wyszukiwanie interesujących okazji i usług. Co więcej, układ ofert indywidualnie dostosowuje się do potrzeb danego użytkownika – przykładowo, jeśli ubezpieczenie klienta dobiega końca, propozycja jego odnowienia znajdzie się na górze.

Oferty zostały podzielona na trzy sekcje – Dla Ciebie, Dla firmy oraz Dla dziecka. W zakładce Dla Ciebie, poza Produktami i usługami, klient znajdzie również sekcję „Długie jesienne wieczory” z kodami do kina, platform streamingowych i z ebookami oraz karty podarunkowe. Z kolei zakładka Zdrowie i ochrona obejmuje m.in. ubezpieczenia czy telemedycynę.

Nowe funkcje w IKO

To jednak nie koniec zmian w IKO. Klienci za pośrednictwem aplikacji szybko i łatwo znajdą teraz bankomaty, wpłatomaty, agencje lub oddziały banku. Aby skorzystać z tej opcji, należy przejść do zakładki Więcej (po prawej stronie w dolnej części ekranu) i na liście znaleźć nazwę Bankomaty i oddziały.

Bezpośrednio w aplikacji zostanie wyświetlona mapa wraz z położeniem użytkownika oraz okoliczne punkty usługowe tego banku. Po kliknięciu w interesujący Was obiekt, możecie poznać jego dokładny adres oraz godziny otwarcia – w przypadku agencji i oddziałów wyświetlony zostanie także telefon kontaktowy. Użytkownik IKO może też skorzystać z wyszukiwarki punktów.

PKO Bank Polski wydłużył również listę miejscowości, w których możliwe jest kupowanie biletów komunikacji miejskiej. Do tego grona dołączyły Opole, Siedlce i Zakopane.