Pracownik pozywa Apple. Prywatność tylko w reklamach

Apple deklaruje, że jak nikt inny dba o prywatność użytkowników swoich urządzeń. Jednocześnie pracownik giganta z Cupertino pozwał go, że prywatność zatrudnionych w firmie nie jest szanowana.

Pracownik pozywa Apple. Oskarża firmę o „więzienie”

Powód, Amar Bhakta, zatrudniony w Apple od 2020 roku, w dziale technologii reklamowych, uważa, że dla pracowników Apple ekosystem firmy nie jest ogrodem otoczonym murem, tylko dziedzińcem więziennym. Zatrudnione przez giganta z Cupertino osoby muszą używać do pracy wyłącznie jego urządzeń, a jako że zapewniane przez Amerykanów sprzęty mają „ograniczenia”, wielu pracowników korzysta z własnych urządzeń, na których jest zalogowana do prywatnego konta iCloud.

Robiące to osoby muszą wyrazić zgodę na korzystanie z oprogramowania, które daje wgląd Apple do wszystkiego, co dzieje się na urządzeniu oraz umożliwia śledzenie jego lokalizacji. Z kolei w sytuacji, gdy ktoś używa własnego konta iCloud na sprzęcie należącym do firmy z Cupertino lub zarządzanym przez nią, Amerykanie mogą przeszukiwać wszystkie dane zapisane na urządzeniu, w tym e-maile, zdjęcia, filmy i notatki. Według powoda to narusza prywatność pracowników giganta z siedzibą w Kalifornii.

W pozwie napisano również, że firma mówi, iż może prowadzić nad nimi [pracownikami – dop. red.] nadzór fizyczny, wideo i elektroniczny nawet jeśli są w domu i po tym, jak zakończą pracę dla Apple. Zasady stosowane przez firmę z Cupertino mają naruszać prawo stanu Kalifornia.

Amar Bhakta zarzuca również Apple, że jego pracodawca „wykorzystał swoją politykę prywatności, aby zaszkodzić jego perspektywom zatrudnienia”, ponieważ zabronił mu publicznego wypowiadania się na temat reklamy cyfrowej i zmusił do usunięcia ze swojego profilu w serwisie LinkedIn informacji o pracy w firmie sygnującej swoje produkty logo nadgryzionego jabłka.

Apple odpiera zarzuty

Amerykanie nie pozostawili bez reakcji pozwu złożonego przez ich pracownika. W oświadczeniu poinformowali, że każdy pracownik ma prawo do dyskusji na temat swojego wynagrodzenia oraz godzin i warunków pracy. Dodano również, że jest to część naszej polityki postępowania biznesowego, w zakresie której wszyscy pracownicy są szkoleni co roku.