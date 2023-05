Zobacz, jak będą wyglądały nowe składane Samsungi

Premiera nowych składanych smartfonów Samsunga coraz bliżej. Ich design nas już nie zaskoczy, ponieważ już teraz mamy okazję zobaczyć, jak będą wyglądały Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Koreańczycy mogą mieć duże oczekiwania wobec tego pierwszego.

Tak będą wyglądały smartfony Samsung Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5

Podczas gdy Galaxy Z Flip 3 przyniósł ogromną zmianę względem Galaxy Z Flip i Galaxy Z Flip 5G, jego bezpośredni następca – Galaxy Z Flip 4 wizualnie nie różni się od swojego poprzednika. Już od dłuższego czasu wiedzieliśmy jednak, że Samsung nie zamierza ponownie „odgrzać kotleta”, bowiem szykuje znaczącą rewizję projektu kolejnego Flipa. I teraz mamy okazję zobaczyć, jak będzie wyglądał Galaxy Z Flip 5.

Serwis MediaPeanut przy współpracy z renomowanym informatorem – @OnLeaks (Steve H. McFly) opublikował przedpremierowo rendery nowego Samsunga z klapką, które pokazują go w całej okazałości. Uwagę przykuwa przede wszystkim znacznie większy ekran zewnętrzny, który według przecieków ma mieć przekątną 3,4 cala. Dla przypomnienia, wyświetlacz na klapce Galaxy Z Flip 4 nie ma nawet 2 cali.

We wnętrzu ponownie znajdzie się 6,7-calowy ekran, choć podobno z mniej widocznym miejscem zagięcia. Po raz kolejny Samsung umieści też dwa 12 Mpix aparaty obok zewnętrznego wyświetlacza, aczkolwiek z innymi matrycami niż w poprzedniej generacji. Sercem smartfona zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Po rozłożeniu urządzenie ma mieć wymiary 165×71,8×6,7 mm, czyli podobne jak Galaxy Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (źródło: MediaPeanut)

Galaxy Z Fold 5 nie przyniesie natomiast podobnie dużych zmian w projekcie jak Galaxy Z Flip 5 – będzie bardzo podobny do Galaxy Z Fold 4. W jego przypadku największą różnicą względem poprzednika ma być nowy rodzaj zawiasu, dzięki któremu miejsce zgięcia wewnętrznego ekranu będzie mniej widoczne, ponieważ ma on składać się w kształt kropli wody (tak samo jak w nowym Flipie).

Samsung Galaxy Z Fold 5 (źródło: Smartprix)

Według serwisu Smartprix, rozłożony Galaxy Z Fold 5 ma mieć wymiary 154,9×129,9×6,3 mm, natomiast złożony – 154,9×67,1×13,5 mm. Dla przypomnienia, rozłożony Galaxy Z Fold 4 mierzy 155,1×130,1×6,3 mm, a złożony – 155,1×67,2×15,8 mm. Jak widać, znacząco zmniejszy się grubość urządzenia po złożeniu – to zasługa właśnie nowego zawiasu i sposobu składania wewnętrznego ekranu.

Nic dziwnego, że wiemy już, jak będą wyglądały Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5

Zawsze jest tak, że im bliżej do premiery jakichś urządzeń, tym więcej przedpremierowych doniesień na ich temat pojawia się w eterze. Według wielu źródeł oficjalna prezentacja nowych składanych Samsungów ma się odbyć wcześniej niż się spodziewaliśmy – południowokoreański serwis The Elec donosi, że następne Galaxy Unpacked odbędzie się nie w drugim tygodniu sierpnia, a już w lipcu. Jest mowa o przyspieszeniu debiutu Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 o dwa-trzy tygodnie.

Równocześnie mówi się, że do lipca 2023 roku wyprodukowanych zostanie około dwa razy więcej egzemplarzy Galaxy Z Flip 5 w porównaniu do Galaxy Z Flip 4 w 2022 roku, co oznacza, że Samsung może spodziewać się dużego popytu na ten smartfon. I może się nie przeliczyć, skoro jego high-endy sprzedają się bardzo dobrze, pomimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na całym świecie.