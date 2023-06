Cztery nowe smartfony Infinix już w Polsce! Ceny są zachęcające

Infinix jest producentem smartfonów, który ma jeden z najkrótszych staży na rynku w Polsce. Zamierza jednak zjednać sobie przychylność klientów i ewidentnie stara się to zrobić za pomocą przystępnych cen. Najdroższa z najnowszych propozycji firmy kosztuje mniej niż 2000 złotych.

4x Infinix NOTE 30

Polacy bardzo często szukają dobrych okazji podczas rozglądania się za nowymi smartfonami. Ponieważ tylko część z kupujących może sobie pozwolić na flagowe modele, jesteśmy zainteresowani tym, co mogą nam zaoferować urządzenia ze średniej i niskiej półki cenowej. I właśnie na takim pułapie operują nowe urządzenia Infinix, które od dziś dostępne są w polskich sklepach.

Wszystkie cztery nowe modele mają kilka wspólnych cech, mimo że rozpiętość cenowa jest spora. W każdym z nich znajdziemy jednak:

ekrany z odświeżaniem 120 Hz z trybem ochrony oczu, certyfikatem TÜV Rheinland i rozdzielczością 1080 x 2460 pikseli,

podwójne głośniki z dźwiękiem strojonym przez JBL,

zgodność z certyfikatem odporności IP53,

technologię UPS poprawiającą jakość sygnału sieci komórkowej i Wi-Fi,

moduł NFC,

baterię 5000 mAh,

USB-C,

czytnik linii papilarnych,

port słuchawkowy,

Androida 13.

Ponadto w zestawie smartfonów z serii NOTE 30 znajdziemy słuchawki, etui, szkło ochronne, ładowarkę i kabel USB. W czasach, gdy producenci raczej skąpią na dodatki, to miła odmiana.

Infinix NOTE 30 VIP (fot. Infinix) Infinix NOTE 30 VIP (fot. Infinix) Infinix NOTE 30 VIP (fot. Infinix) Infinix NOTE 30 Pro (fot. Infinix) Infinix NOTE 30 Pro (fot. Infinix) Infinix NOTE 30 5G (fot. Infinix) Infinix NOTE 30 5G (fot. Infinix) Infinix NOTE 30 (fot. Infinix) Infinix NOTE 30 (fot. Infinix)

Jest jeszcze inna wyjątkowa rzecz dotycząca nowych smartfonów. Dotyczy ona zwłaszcza dwóch wyższych modeli. Na przykład NOTE 30 Pro ma możliwość ładowania bezprzewodowego i – uwaga – ładowania bezprzewodowego o mocy 15 W. W tej półce cenowej to prawdziwy szok.

NOTE 30 VIP jest jeszcze bardziej funkcjonalny: tutaj moc szybkiego ładowania skacze do 68 W, a ładowania bezprzewodowego – do 50 W. To znacznie więcej, niż oferują niektóre flagowce konkurencji, kosztujące nieraz trzy albo cztery razy więcej. Do tego przy zakupie dostajemy ładowarkę bezprzewodową 15 W w prezencie.

Poniższa grafika bardzo ładnie podsumowuje główne różnice występujące pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami linii NOTE 30. Z łatwością dostrzeżemy na nim, z czego wynikają dysproporcje cenowe, o których powiemy sobie za moment.

7.8 Ocena

Dostępność i ceny smartfonów

Nowe smartfony dostępne są w autoryzowanym sklepie Infinix oraz w sieciach handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz x-kom i allegro.pl. Sugerowane ceny dla poszczególnych modeli to:

NOTE 30 VIP – 1899 złotych,

NOTE 30 Pro – 1399 złotych,

NOTE 30 5G – 1399 złotych,

NOTE 30 – 1099 złotych.

Infinix NOTE 30 Infinix NOTE 30 5G Infinix NOTE 30 Pro

Jest też mała promocja dotycząca modelu NOTE 30 Pro – zakupując go do 16 lipca, dostaniemy za symboliczną opłatę 1 zł ładowarkę bezprzewodową 15 W.

W sprzedaży pojawią się także modele SMART 7 (za 399 złotych) oraz HOT 30i (za 599 złotych) wraz z HOT 30 (za 899 złotych).