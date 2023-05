Kiedy premiera Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5? Pojawiła się konkretna data

To oczywiste, że każdy kolejny dzień przybliża nas do następnego Galaxy Unpacked, w trakcie którego Samsung zaprezentuje dużo nowych produktów z różnych kategorii. Wiedzieliśmy, że możemy się go spodziewać wcześniej niż w zeszłym roku, a teraz w końcu pojawiła się konkretna data.

Konkretne informacje na temat kolejnego Galaxy Unpacked

Już od dłuższego czasu chodzą słuchy, że Koreańczycy zorganizują w tym roku letnie Galaxy Unpacked wcześniej niż w zeszłym, w którym odbyło się ono 10 sierpnia. Będzie to wyjątkowo wcześnie, bowiem tradycyjnie to wydarzenie miało miejsce właśnie w sierpniu.

W 2023 roku Samsung nie zamierza kazać czekać naszym ciekawskim oczom i uszom aż do sierpnia – już od jakiegoś czasu mówiło się, że najbliższe Galaxy Unpacked odbędzie się wcześniej. Do tej pory nie znaliśmy jednak dokładnej daty, ale właśnie się to zmienia.

Według informacji, podawanych przez południowokoreański serwis Chosun, Samsung zorganizuje letnią konferencję Galaxy Unpacked dwa tygodnie wcześniej niż w 2022 roku, a mianowicie dokładniej 26 lipca 2023 roku. Mówi się, że w ten sposób, tj. dzięki wcześniejszej premierze, chce poprawić wyniki za trzeci kwartał (bo te za pierwszy 2023 roku były tragiczne). Co ciekawe, wydarzenie podobno odbędzie się w stolicy Korei Południowej, a nie w Stanach Zjednoczonych jak wcześniejsze jego edycje.

Co Samsung zaprezentuje w trakcie letniego Galaxy Unpacked?

Oj, naprawdę sporo, ponieważ w trakcie kolejnego Galaxy Unpacked spodziewamy się premiery wielu urządzeń z różnych kategorii:

Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 (źródło: MediaPeanut, Smartprix)

Należy jednak zaznaczyć, że informacja o terminie letniego Galaxy Unpacked nie pochodzi od samego Samsunga, zatem raczej trzeba jeszcze wstrzymać się z wpisywaniem jej do kalendarza, chyba że ołówkiem. Mimo wszystko wydaje się ona bardzo prawdopodobna, szczególnie że 26 lipca 2023 roku to środa, a Samsung często organizuje tego typu wydarzenia właśnie w środy.