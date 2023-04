Planujesz kupić nowy smartwatch Samsunga? Ta wiadomość może Cię przekonać

Samsung przygotowuje się do premiery nowych smartwatchy, które – jak się spodziewamy – oficjalnie zaprezentuje latem 2023 roku. Seria Galaxy Watch 6 będzie znacząco różniła się od linii Galaxy Watch 5. Koreańczycy postanowili wrócić do korzeni, ale jednocześnie nie zamierzają „odgrzewać kotleta”.

Tym Samsung może skutecznie zachęcić do zakupu Galaxy Watch 6 Classic

Seria Galaxy Watch 5 przyniosła dużą zmianę w ofercie smartwatchy Samsunga. I to nie tylko w aspekcie pojemności akumulatora – przede wszystkim zniknął model z fizycznym, obrotowym pierścieniem. Nie wszystkim się to spodobało. Koreańczycy nie pozostaną obojętni na ten krytyczny feedback – od niedawna wiemy, że w skład serii Galaxy Watch 6 wejdzie model podobny konstrukcyjnie do Galaxy Watch 4 Classic.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo)

Podobny, ale nie identyczny, ponieważ właśnie dowiedzieliśmy się, że Galaxy Watch 6 Classic zostanie wyposażony w większy ekran. Jak podaje renomowany i świetnie poinformowany, branżowy donosiciel, Ice universe, Samsung zamontuje w nim wyświetlacz o średnicy 1,47 cala, na dodatek o wyższej rozdzielczości (mówi się o ponad 450×450 pikseli). Dla przypomnienia, Galaxy Watch 4 Classic ma 1,4-calowy (396×369 pikseli). Może wydawać się, że 0,7 cala różnicy to niewiele, ale z pewnością należy to uznać za zauważalną modyfikację, szczególnie że przy okazji wzrośnie rozdzielczość.

Nie tylko jednak średnica ekranu będzie większa niż w bezpośrednim poprzedniku – bo Galaxy Watch 5 Pro trudno za niego uznać. Według informacji z jednej z agencji certyfikujących, Galaxy Watch 6 Classic zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 300 mAh (42 mm) i 425 mAh (46 mm). Dla porównania, Galaxy Watch 4 Classic 42 mm miał baterię 247 mAh, a 46 mm – 361 mAh. Różnica jest zatem naprawdę spora – odpowiednio 53 mAh i 64 mAh.

Tutaj warto zauważyć, że Galaxy Watch 6 Classic 46 mm będzie miał równocześnie akumulator o większej pojemności niż Galaxy Watch 5 44 mm (410 mAh), ale też mniejszej niż rekordzista Galaxy Watch 5 Pro 45 mm (590 mAh).

Co jeszcze nowego w serii Galaxy Watch 6?

Samsung w nowej rodzinie smartwatchy przywróci nie tylko fizyczny, obrotowy pierścień, ale też zaokrąglone szkło pokrywające ekran. Oczywiście mowa tu o Galaxy Watch 6 – wyglądem może on przypominać Galaxy Watch Active 2.

Na tę chwilę nie mamy więcej informacji na temat specyfikacji nowych smartwatchy Samsunga, ale to, co już wiemy, brzmi bardzo obiecująco i może sprawić, że wiele osób zacznie poważnie myśleć o zakupie Galaxy Watch 6 lub Galaxy Watch 6 Classic.