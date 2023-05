FIFA 23 to ostatnia gra z tej serii, która została wyprodukowana przez EA. Nadszedł wreszcie dzień, kiedy możemy sprawdzić ten ultra popularny symulator gry w piłkę w ramach usługi Xbox Game Pass!

FIFA 23 za darmo (w Xbox Game Pass)

Już kilka miesięcy temu EA oficjalnie ogłosiło, że zawiesza współpracę z FIFA, a FIFA 23 będzie ostatnią grą z tej serii. Zamiast tego deweloperzy będą pracować nad EA Sports FC. Z tego powodu wiele osób chciałoby sprawdzić ostatnią grę z serii, a teraz będzie to możliwe w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, w którego skład wchodzi EA Play.

FIFA 23 w EA Play i Xbox Game Pass to pełne wydanie, a to oznacza, że gracze uzyskają dostęp do każdego trybu gry. Można więc będzie przetestować zarówno sezony dla jednego gracza, online, poprowadzić swój ulubiony klub w drodze po Ligę Mistrzów, a także założyć własną drużynę w FUT.

Warto jednak odnotować fakt, że maj to już bardzo późny okres na zaczęcie przygody z FUT, a gracze już raczej czekają na EA Sports FC. Mimo wszystko na pewno warto sprawdzić ten tytuł.

Grafika z FIFA 23 (źródło: EA )

Jak grać w FIFA 23 w Xbox Game Pass?

Aby móc korzystać z FIFA 23 w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, musisz połączyć swoje konta Xbox i EA, co możesz zrobić w panelu ustawień Xbox Game Pass. Proces zajmuje zaledwie minutę i nie stanowi większego problemu. Dzięki temu będziesz mógł zagrać w FIFA 23.

Tytuł będzie dostępny na PC oraz Xbox Series X|S i Xbox One. Warto jednak podkreślić, że gra na konsole starej generacji jest przestarzała, a najnowsze rzeczy i usprawnienia są dostępne tylko na nowej generacji. Na ten moment nie znamy szczegółów dotyczących EA Sports FC i nie wiemy też, czy w przyszłości gra wyląduje w abonamencie EA Play, a co za tym idzie w Xbox Game Pass. Wszystko w rękach kanadyjskiej firmy.

Jeżeli nie posiadasz Xbox Game Pass, to możesz nabyć go na oficjalnej stronie Xboxa. Miesięczny koszt abonamentu w wersji Ultimate to wydatek ~54,99 złotych.