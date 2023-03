Pod tym względem nowe smartwatche Samsunga będą do siebie podobne

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zaprezentuje nowe smartwatche wraz z nowymi składanymi smartfonami z serii Galaxy Z w sierpniu 2023 roku. Nadchodzące zegarki mają przed nami coraz mniej tajemnic – właśnie dowiedzieliśmy się o nich kolejnych rzeczy.

Nowe smartwatche Samsunga otrzymają akumulatory o podobnych pojemnościach

Decyzja o zastąpieniu Tizena systemem Wear OS by Google była strzałem w dziesiątkę. Nic nie wskazuje na to, aby Koreańczycy zamierzali wrócić do stosowanego przez lata oprogramowania, zatem należy spodziewać się, że seria Galaxy Watch 6 również będzie pracowała na platformie Google. I w dodatku może to robić dłużej niż poprzednia generacja.

fot. Tabletowo

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Galaxy Watch 6 zostanie wyposażony w akumulator o większej pojemności niż bezpośredni poprzednik. Teraz dotarliśmy do informacji na temat wielkości baterii w całej rodzinie i okazuje się, że jej członkowie będą mieli ze sobą coś wspólnego:

Galaxy Watch 6 40 mm (SM-R930/SM-R935) – 300 mAh,

Galaxy Watch 6 44 mm (SM-R940/SM-R945) – 425 mAh,

Galaxy Watch 6 Classic 42 mm (SM-R950/SM-R955) – 300 mAh,

Galaxy Watch 6 Classic 46 mm (SM-R960/SM-R965) – 425 mAh.

Jak widać, zarówno mniejsze, jak i większe wersje, pomimo innego rozmiaru koperty, otrzymają akumulatory o identycznej pojemności. Dla przypomnienia, takie baterie mają smartwatche Samsunga z serii Galaxy Watch 5:

Galaxy Watch 5 40 mm – 284 mAh,

Galaxy Watch 5 44 mm – 410 mAh,

Galaxy Watch 5 Pro 45 mm – 590 mAh.

Galaxy Watch 4 Classic również był dostępny w dwóch rozmiarach: 42 mm i 46 mm, które miały akumulator o pojemności – odpowiednio – 247 mAh i 361 mAh. Jak zatem widać, we wszystkich przypadkach Samsung zwiększy pojemność baterii.

Co z Samsungiem Galaxy Watch 6 Pro?

Dość nieoczekiwanie okazało się, że Samsung przywróci w swoim smartwatchu fizyczny pierścień, który zniknął w serii Galaxy Watch 5. Wiele osób szczerze to ucieszyło, ponieważ nie brakowało głosów krytyki wobec postawienia w całości na cyfrowy (dotykowy) pierścień.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (fot. Tabletowo)

W związku z tym spodziewamy się powrotu wersji z dopiskiem „Classic”, natomiast na tę chwilę nic nie wiadomo o wariancie z „Pro” w nazwie. Dziś nie wiemy, czy na rynku pojawi się Galaxy Watch 6 Pro. Ewentualnie tak też może nazywać się model z fizycznym pierścieniem – taki scenariusz również jest możliwy. Osobiście jednak nie zdziwiłbym się, gdyby Galaxy Watch 6 Pro nie zadebiutował w tym roku, ponieważ nazwanie tak smartwatcha z akumulatorem o znacznie mniejszej pojemności byłoby dla mnie dziwnym posunięciem.