To będzie potężna bestia. Nowy tablet Samsunga odarty z wielu tajemnic

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra nie ma już przed nami zbyt wielu tajemnic. Poznaliśmy jego wygląd, a także szczegóły dotyczące specyfikacji.

Tak ma wyglądać Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

Pewnie wielu z Was czeka na debiut nowych składaków i smartwatchy Samsunga. Spieszę więc poinformować, że znamy prawdopodobny wygląd smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8, a także wiemy jak najpewniej będzie prezentował się Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2.

Jednak wymienione urządzenia to tylko część sprzętu, który szykuje nam południowokoreański producent. W planach jest też następca tabletu Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, który w zeszłym roku zrobił duże wrażenie. Dostaliśmy sprzęt – owszem – drogi, ale spełniający oczekiwania nawet wymagających użytkowników.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra ma więc przed sobą niełatwe zadanie – musi okazać się co najmniej równie dobry. W serwisie Smartphone Checker pojawiły się właśnie grafiki, które przedstawiają wygląd nowego tabletu. Nie przejdzie on dużych zmian względem poprzednika, a to oznacza, że producent nie pozbył się wątpliwie atrakcyjnego elementu – wycięcie pozostanie.

źródło: Smartphone Checker

Z tyłu znajdą się dwa aparaty (główny + ultraszerokokątny), a cała konstrukcja niezmiennie będzie nastawiona na minimalizm. Taki design – może z wyjątkiem wspomnianego wycięcia – jak najbardziej może się podobać.

Warto dodać, że serwis SammyGuru opublikował zdjęcie tabletu, które potwierdza brak zauważalnych nowości.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | źródło: SammyGuru

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra – możliwa specyfikacja

Nowy tablet Samsunga prawdopodobnie będzie wyposażony w 14,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Niewykluczone, że będzie to ten sam panel, co w poprzedniku lub doczeka się tylko drobnych usprawnień. Nawet wymiary urządzenia będą identyczne lub bardzo zbliżone – brytyjski serwis Smartphone Checker podaje, że Samsung Galaxy Tab S12 Ultra będzie miał 326,34 x 208,46 x 5,12 mm.

Sercem ma być układ MediaTek Dimensity 9500, któremu w podstawowej wersji ma towarzyszyć 12 GB RAM i 256 GB na dane. Pojemność akumulatora niezmiennie ma wynosić 11600 mAh, a moc ładowania przewodowego – tak samo jak w starszej generacji – ma być ustalona na 45 W. Dostępne będą warianty Wi-Fi i te wspierające dodatkowo sieć 5G. Całość ma działać pod kontrolą Androida 17.

Cena pozostaje tajemnicą. Może się nie zmienić, ale nie należy wykluczać ewentualnych podwyżek – ostatnio sporo urządzeń podrożało. Wypada dodać, że Samsung Galaxy Tab S11 Ultra w dniu premiery w Polsce startował od 5699 złotych.