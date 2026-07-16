Ta Nokia przypomina o starych, dobrych czasach

Na pytanie „ile mamy nowych, wyjątkowych telefonów i smartfonów w ciągu roku?” odpowiedź najczęściej jest ta sama – za mało. Na szczęście Nokia – pod nadzorem HMD oczywiście – może wkrótce wprowadzić na rynek coś ciekawego.

Nokia 300 4G Powerbank nadchodzi

Na pierwszy rzut oka Nokia 300 4G Powerbank prezentuje się jak w miarę typowy, współczesny „dumbphone”. Według nieoficjalnych informacji, przekazanych przez informatora-specjalistę od urządzeń HMD oraz tych opatrzonych brandem Nokia, „trzysetka” będzie oferować 2,4-calowy kolorowy wyświetlacz, ładowanie poprzez gniazdo USB-C, wejście minijack 3,5 mm czy dostęp do Radia FM.

Stylistycznie producent ma zdecydować się na ciekawy zabieg. Góra urządzenia będzie mieć ostre, prostopadłe krawędzie, natomiast dolne rogi zostaną ostro ścięte. Z grafiki można wywnioskować, że obudowa będzie dostępna w trzech kolorach – czarnym, zielonym i beżowym.

Trochę telefon, a trochę bank energii

Pora odpowiedzieć na najważniejsze pytanie – skąd w Nokii 300 4G dopisek „Powerbank”? Tam, gdzie typowi przedstawiciele gatunku (jak zaprezentowane niedawno modele 200 4G, 210 4G czy 235 4G) otrzymają akumulator o pojemności ok. 1450 mAh, niezapowiedziany jeszcze model ma mieć ogniwa o łącznej pojemności 3750 mAh. Telefon będzie miał więc do dyspozycji 2,5-krotnie większą pojemność niż typowe urządzenie w tej klasie. Nie wiadomo, na jak długi czas pracy przełoży się taka wielkość ogniwa.

Nokia 300 4G Powerbank (źródło: HMD_MEME’S)

Na samym dużym akumulatorze nie kończą się sztuczki Nokii 300. Zastosowane w urządzeniu ogniwo może nie tylko odbierać energię poprzez gniazdo USB-C, ale również ją przekazywać. Telefon może zatem służyć jako podręczny powerbank do naładowania np. smartfona znajomego, słuchawek czy smartwatcha. Nie ma co jednak liczyć na demona prędkości, jakimi potrafią być banki energii klasy premium w dzisiejszych czasach. Z telefonu może wyjść prąd o maksymalnej mocy 5 W.

Jeżeli to nie robi na Was wrażenia, to muszę zagrać jeszcze jedną kartą. Nokia 300 4G Powerbank ma zaoferować nadzwyczajnie jasną diodę LED, która może równie dobrze służyć za latarkę. Nie trzeba będzie jednak szukać przycisku w ustawieniach ani tworzyć skrótów na pulpicie – do włączenia światła wystarczy dedykowany przycisk na obudowie.

Cena, dostępność ani data premiery Nokii 300 4G Powerbank nie jest obecnie znana, jednak jak to w przypadku tego typu urządzeń bywa, nie ma co nastawiać się na wysoki próg cenowy.

Choć dla części z Was pierwsze skojarzenie z Nokią to trwałe i popularne telefony, to w moim przypadku największą siłą marki było pokazywanie, że nie boją się eksperymentów. 3310 czy 6300 mogły rządzić w słupkach sprzedaży, ale to 7600, 3250 czy N93 pokazywały prawdziwą odwagę Finów.

Choć 300 4G Powerbank to oczywiście nie ten sam kaliber co ww. modele, to chciałbym, aby HMD – korzystając z wciąż trwającej umowy z Nokią – próbował częściej zaoferować coś unikatowego zamiast prezentować typową cegłę z klawiaturą i podstawowymi funkcjami. Nieoficjalne zapowiedziane na początku lipca 2026 roku modele pokroju Nokii 215 4G 2nd Edition czy 235 4G 2nd Edition z wbudowanymi funkcjami AI pokazują, że da się w tej materii coś wymyślić.