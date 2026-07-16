Twórcy ChatGPT pokazali pierwszy sprzęt. Jest kierowany do konkretnej grupy

Dzięki sztucznej inteligencji programowanie może dziś wyglądać zupełnie inaczej i sprowadzać się raczej do wydawania poleceń agentom zamiast ręcznego wklepywania kodu. Pozwala na to chociażby Codex firmy OpenAI (tej samej, która dała światu ChatGPT), a teraz powstało urządzenie, które pozwala usprawnić tego typu pracę.

Codex Micro to klawiatura dla programisty w 2026 roku

Codex to platforma OpenAI stworzona z myślą o programistach – pomaga im efektywniej pisać i modyfikować kod, generować gotowe elementy, jak również testować i wdrażać kompletne rozwiązania, a wszystko to przy pomocy poleceń wprowadzanych w naturalnym języku. Aktualnie korzysta z niej 8 milionów użytkowników tygodniowo.

To właśnie z myślą o nich zaprojektowana została klawiatura Codex Micro, która powstała we współpracy z firmą Work Louder, zajmującą się produkcją tego typu urządzeń. Pozwala monitorować i kontrolować działanie agentów programistycznych za pośrednictwem klawiszy, pokrętła i joysticka.

Codex Micro (fot. OpenAI)

Codex Micro ma klawisze z podświetleniem RGB, które na bieżąco informują o statusie podłączonych agentów – dzięki temu użytkownik może szybko sprawdzić, czy dany agent w gotowości czeka na polecenia, wykonuje dane zadanie czy też właśnie je ukończył.

Nie zabrakło dodatkowych przycisków, umożliwiających wygodne przełączanie się między agentami, akceptowanie i odrzucanie zmian lub rozpoczynanie nowego czatu. W zestawie znajduje się wiele nasadek z odpowiednimi ikonami. Klawisze można w dodatku skonfigurować pod kątem własnych potrzeb i preferencji – z poziomu aplikacji ChatGPT.

Codex Micro (fot. OpenAI)

Firma OpenAI przygotowała dwie wersje

Przygotowane zostały dwa warianty: Clicky (pomarańczowe) oraz Silent (niebieskie). W obu przypadkach mówimy o niskoprofilowych przełącznikach mechanicznych cechujących się żywotnością na poziomie 50 milionów kliknięć.

Na koniec wypada jeszcze dodać, że urządzenie jest kompatybilne z systemami Windows i macOS, a z komputerem może łączyć się albo przewodowo (przez USB-C), albo bezprzewodowo (wykorzystując technologię Bluetooth).

Ile kosztuje klawiatura Codex Micro?

Cena Codex Micro wynosi 230 dolarów (równowartość ~870 złotych). Sporo, ale w niczym to nie przeszkodziło, by cały zapas magazynowy wyprzedał się w ciągu kilku godzin. Tak duży sukces pozwala jednak wierzyć w to, że będą kolejne dostawy.

Codex Micro jest pierwszym urządzeniem stworzonym przez tę firmę, ale nie jest tajemnicą, że trwają też prace nad kilkoma innymi. W planach jest chociażby smartfon OpenAI, który sztuczną inteligencję umieści w centralnym punkcie.