Flagowy smartfon w świetnej cenie. To naprawdę dobra promocja

Przez niekorzystną dla klientów sytuację na rynku pamięci nowe flagowe smartfony będą coraz droższe. Ta promocja pozwala jednak kupić topowy model w bardzo atrakcyjnej cenie.

Dobra promocja na flagowy smartfon

Plus poinformował o obniżeniu ceny wybranych urządzeń i szczególnie warta Waszej uwagi jest promocja na smartfon Realme GT 8 Pro w wersji z 16 GB RAM (LPDDR5X) i 512 GB pamięci wbudowanej (typu UFS 4.1). Aktualnie kupicie go bowiem za 4399 złotych, podczas gdy inni oficjalni dystrybutorzy sprzedają go za co najmniej 4699 złotych. Zaoszczędzicie zatem 300 złotych, co nie jest małą kwotą.

Realme GT 8 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Co ważne: operator nie wymaga podpisania umowy abonamentowej, aczkolwiek cena w wysokości 4399 złotych obowiązuje wyłącznie wtedy, kiedy rozłożycie płatność na 12 rat 0%. W przypadku wybrania większej liczby rat ostateczna kwota do zapłaty rośnie.

Zakup smartfona Realme GT 8 Pro w 2026 roku to wciąż bardzo dobra decyzja, ponieważ oferuje on topową specyfikację, na czele z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz akumulatorem o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 120 W i indukcyjnie z mocą do 50 W (pod warunkiem zakupu ładowarki, której nie ma w zestawie).

Smartfon Realme GT 8 Pro ma też solidne zaplecze fotograficzne, gdyż na jego tyle znajduje się 50 Mpix aparat główny z OIS oraz 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 200 Mpix teleobiektyw peryskopowy z OIS i 3x zoomem optycznym. Na przodzie jest zaś 6,79-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 3136×1440 pikseli z odświeżaniem do 144 Hz.

Jest jeszcze dodatkowa promocja, która obejmuje smartfon Realme GT 8 Pro

Plus, po zakupie wybranych smartfonów, daje również możliwość otrzymania vouchera o wartości 100 lub nawet 200 złotych do wykorzystania na platformie Booksy albo w sklepie Decathlon. Tutaj jednak, zgodnie z regulaminem promocji, operator wymaga podpisania umowy abonamentowej. Po wybraniu Realme GT 8 Pro przysługuje voucher na kwotę 200 złotych.

Warto też przypomnieć, że kupując smartfon Honor 600 lub Honor 600 Pro, można zyskać słuchawki bezprzewodowe za 1 złoty, a decydując się na smartfon Honor Magic 8 Pro – projektor za złotówkę. Promocja obowiązuje również egzemplarze kupione w Plusie (aczkolwiek nie tylko). Klienci, którzy je wybiorą, także mogą otrzymać wspomniany wyżej voucher (o wartości 200 złotych).