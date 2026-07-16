Spotify robi ukłon w stronę użytkowników, którzy nie płacą

Spotify rozszerza dostępność przydatnej funkcji w bezpłatnym wariancie. To ukłon w stronę użytkowników, choć jest pewien haczyk.

Darmowe Spotify jeszcze bardziej otwiera się na rodziny

Spotify wydłuża listę krajów, w których ważna dla rodzin funkcja staje się bezpłatna. We wrześniu 2024 roku Spotify zapowiedziało wdrożenie nowych wrażeń muzycznych dla młodych słuchaczy. Za pomocą tych opcji opiekunowie mogli zarządzać kontami dzieci i młodzieży, aby kontrolować treści odtwarzane na ich kontach.

Początkowo opcje te były dostępne wyłącznie za opłatą w ramach planu Premium Family i w wybranych krajach. W maju 2026 roku Spotify postanowiło udostępnić konta zarządzane użytkownikom bezpłatnego planu, jednak dotyczyło to tylko użytkowników z Argentyny, Danii, Kolumbii, Nowej Zelandii, Szwecji i Włoch. Teraz wreszcie opcja ta staje się znacznie szerzej dostępna.

Obecnie konta zarządzane, dedykowane opiekunom słuchaczy poniżej 13. roku życia, dostępne są na terenie Argentyny, Australii, Brazylii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Nowej Zelandii, Portugalii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Niestety, zarządzane konta dla dzieci nadal nie są dostępne w Spotify Free w Polsce. Warto jednak podkreślić, że z czasem może się to zmienić, gdyż platforma w komunikacie zaznacza, iż zarządzane konta wkrótce będą dostępne w większej liczbie krajów.

Konta zarządzane stają się dostępne w kolejnych krajach w ramach Spotify Free (źródło: Spotify)

Podkreślę, że utworzenie osobnego konta dla dziecka to wygodne rozwiązanie nie tylko przez wzgląd na bezpieczeństwo dzieci. Dzięki niemu rodzice mogą słuchać własnych utworów, nieprzeplatanych piosenkami dedykowanymi dla maluchów. Zwłaszcza, że odtwarzane treści mają bezpośredni wpływ na rekomendacje utworów.

Konta dla dzieci w Spotify – jak to działa?

Zarządzane konto w Spotify Free pozwala dzieciom na samodzielne odkrywanie dostosowanej do wieku muzyki, a także poznawanie nowych artystów w bezpieczniejszy sposób. Każde konto dla młodego słuchacza oferuje wbudowane, domyślne ustawienia kontroli, obejmujące m.in. brak dostępu do treści oznaczonych jako dla dorosłych, brak możliwości przeszukiwania konta, dokonywania zakupów czy dostępu do funkcji Wiadomości. Ponadto do dyspozycji opiekunów jest też Kontrola rodzicielska dostępna w ustawieniach, gdzie można m.in. wyłączyć odtwarzanie określonych utworów i wykonawców.

Z konfiguracji konta zarządzanego można skorzystać w aplikacji Spotify. Wystarczy przejść na główną stronę i stuknąć w ikonę profilu, a następnie użyć przycisku Dodaj konto i przejść do zakładki Utwórz konto zarządzane. Na ekranie urządzenia mobilnego zostaną wyświetlone kolejne kroki konfiguracji konta dziecka – na tym etapie m.in. można wybrać nazwę dla konta czy dostosować preferencje dotyczące treści.