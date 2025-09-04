Tablety Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra oficjalnie. Dwa razy konkret

Na rynku zadebiutowały właśnie nowe tablety, dzięki którym efektywna praca ma być możliwa w każdym miejscu. Podstawowy model Samsung Galaxy Tab S11 przypadnie do gustu fanom mniejszych ekranów, a Galaxy Tab S11 Ultra zdoła nawet zastąpić laptop. Dla zainteresowanych mamy kod, dzięki któremu zyskasz atrakcyjną zniżkę.

Oficjalna premiera Samsung Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra

Szczegóły na ich temat poznaliśmy już wcześniej, bo pod koniec sierpnia w polskich sklepach niespodziewanie pojawiły się tablety Samsung Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra. Szybko stamtąd zniknęły, ale co trafia do sieci, tak łatwo z niej nie ginie. Tak czy siak – od dzisiaj o wszystkim można już mówić oficjalnie.

Samsung wprowadza do polskich sklepów nowe tablety, których charakterystycznymi cechami mają być wysoka wydajność, zaawansowana funkcjonalność AI oraz ultramobilność. Jeśli chodzi o to pierwsze, to zapewni ją topowy procesor MediaTek Dimensity 9400+ wykonany w procesie technologicznym 3 nm. Towarzystwa dotrzymuje mu 12 lub 16 GB RAM – w zależności od wariantu.

Samsung Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Za funkcjonalność związaną ze sztuczną inteligencją odpowiada zaś pakiet Galaxy AI z multimodalnymi agentami. To istotny składnik interfejsu One UI 8, który na nowych tabletach Samsunga jest zainstalowany fabrycznie. Do aktywacji sztucznej inteligencji służy zaś przycisk Galaxy AI Key. Przy okazji warto też wspomnieć o udoskonalonej aplikacji Samsung DeX z obsługą wielu procesów równocześnie i nawet czterech wirtualnych przestrzeni roboczych.

Producent chwali się również przeprojektowanym rysikiem S Pen, mającym zapewniać większą precyzję pracy – zarówno podczas notowania, jak i tworzenia projektów graficznych.

Samsung Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Ultramobilność zaś objawia się w wyjątkowo smukłych i lekkich konstrukcjach. Wyposażony w 11-calowy wyświetlacz Samsung Galaxy Tab S11 ma zaledwie 5,5 mm grubości i waży ~470 gramów, a oferujący 14,6-calowy ekran Samsung Galaxy Tab S11 Ultra mierzy 5,1 mm i waży niespełna 700 gramów. W obu przypadkach mamy do czynienia z panelami Dynamic AMOLED 2X o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1600 nitów. Model z dopiskiem „Ultra” dokłada do tego powłokę antyrefleksyjną.

Specyfikacja Samsung Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra – porównanie

Samsung Galaxy Tab S11 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wyświetlacz 11 cali,

Dynamic AMOLED 2X,

120 Hz,

2560×1600 pikseli,

do 1600 nitów,

panel błyszczący 14,6 cala,

Dynamic AMOLED 2X,

120 Hz,

2960×1848 pikseli,

do 1600 nitów,

powłoka antyrefleksyjna Procesor MediaTek Dimensity 9400+

(3 nm; 3,73 GHz) MediaTek Dimensity 9400+

(3 nm; 3,73 GHz) Pamięć 12 GB RAM,

128-512 GB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki Akumulator 8400 mAh,

ładowanie do 45 W 11600 mAh,

ładowanie do 45 W Aparaty 13 Mpix z tyłu;

12 Mpix z przodu 13 + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu;

12 Mpix z przodu System Android 16 Android 16 Łączność Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E,

(opcjonalnie) 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7,

(opcjonalnie) 5G Wymiary 253,8×165,3×5,5 mm 326,3×208,5×5,1 mm Waga 469-471 gramów 692-695 gramów Odporność IP68 IP68 Rysik w zestawie? TAK TAK

Zmierzając ku końcowi wspomnę jeszcze, że producent przygotował dwa niezbyt wyszukane kolory: szary i srebrny.

Ile kosztują tablety Samsung Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra? Cena w Polsce + kod rabatowy

W przypadku modelu podstawowego ceny startują z poziomu 3799 złotych, a za tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra zapłacicie minimum 5699 złotych. Pełny cennik przedstawia się następująco:

Samsung Galaxy Tab S11: 12/128 GB | Wi-Fi – 3799 złotych, 12/256 GB | Wi-Fi – 4099 złotych, 12/512 GB | Wi-Fi – 4499 złotych, 12/128 GB | 5G – 4399 złotych, 12/256 GB | 5G – 4699 złotych, 12/512 GB | 5G – 5099 złotych.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 12/256 GB | Wi-Fi – 5699 złotych, 12/512 GB | Wi-Fi – 6299 złotych, 16 GB/1 TB | Wi-Fi – 7499 złotych, 12/256 GB | 5G – 6299 złotych, 12/512 GB | 5G – 6899 złotych, 16 GB/1 TB | 5G – 8099 złotych.



To powyżej to ceny sugerowane. Mamy jednak kod, dzięki któremu każdy z tych modeli możesz kupić taniej o 300 złotych. Wystarczy, że na zakupy zdecydujesz się w oficjalnym sklepie Samsung, a podczas składania zamówienia użyjesz kodu TABLETOWO.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 Ultra ok. 3799 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Kod pozostanie aktywny do 28 września 2025 roku. Do tego samego dnia trwa też promocja na start, dzięki której do tabletu Samsung dorzuca jeszcze etui z klawiaturą (Book Cover Keyboard Slim), a po wyczerpaniu zapasów – słuchawki Galaxy Buds 3 FE. Prezenty otrzymasz po wypełnieniu formularza w aplikacji Samsung Members.

Nasz kod pozwoli Ci także obniżyć cenę smartfona Samsung Galaxy S25 FE – również o 300 złotych, a cenę słuchawek Galaxy Buds 3 FE – o stówkę.