Kupujesz tablet – zyskujesz słuchawki. Jak skorzystać z nowej promocji Samsunga?

Samsung wystartował z nową promocją na tablety. Po zakupie jednego z trzech wybranych modeli możesz otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w prezencie. W jaki sposób skorzystać z akcji i odebrać przysługujący gratis?

Nowa promocja Samsunga na wybrane tablety

Marka Samsung zaanonsowała nową promocję, w ramach której można odebrać słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w prezencie, które obecnie sprzedawane są przez autoryzowanych partnerów handlowych producenta w cenie od około 900 złotych.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

Promocja obejmuje następujące tablety:

Co oferują te urządzenia?

Model Galaxy Tab S10 Ultra Galaxy Tab S10+ Galaxy Tab S9 Procesor MediaTek Dimensity 9300+ MediaTek Dimensity 9300+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Przekątna ekranu 14,6 cala 12,4 cala 11 cali Rozdzielczość 2960×1848 pikseli 2800×1752 pikseli 2560×1600 pikseli Technologia ekranu Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Aparat tylny główny: 13 Mpix;

ultraszerokokątny: 8 Mpix główny: 13 Mpix;

ultraszerokokątny: 8 Mpix 13 Mpix System operacyjny Android 14 Android 14 Android 13L Pojemność akumulatora 11200 mAh 10090 mAh 8400 mAh RAM 12 GB 12 GB 12 GB Warianty pamięci wewnętrznej 256 GB

512 GB

1 TB 256 GB

512 GB 256 GB

128 GB Warianty z 5G TAK TAK TAK

Promocja ta nie obejmuje nowych modeli Samsung Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+, jednak jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tych tabletów, po wpisaniu kodu TABLETOWO-100 otrzymacie rabat w wysokości 100 złotych. Z kodu można skorzystać do 20 kwietnia 2025 roku. Kod łączy się z ofertą promocyjną, ale nie z innymi kodami.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy Tab S10 FE 12/256 GB ok. 2399 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Jak zdobyć słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro za darmo?

Aby skorzystać z promocji i odebrać słuchawki za darmo, w pierwszej kolejności należy zakupić jeden z trzech modeli tabletu w dniach od 7 do 27 kwietnia 2025 roku u wybranych partnerów handlowych. Następnie do 5 maja 2025 roku trzeba aktywować zakupione urządzenie – uruchomić je na terytorium Polski, połączyć z siecią i zaakceptować warunki EULA.

Kolejnym krokiem do zdobycia gratisu jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members na nowym urządzeniu i kliknięcie w banner promocyjny, który przekieruje użytkownika do formularza. Dokument należy wypełnić i przesłać do 10 maja 2025 roku. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia grafitowe słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro zostaną przesłane na podany w formularzu adres.

Liczba urządzeń jest ograniczona. Pula promocyjnych słuchawek obejmuje 600 sztuk, więc warto pospieszyć się z zakupem i dopełnieniem wszelkich formalności. Jeśli dostępne urządzenia wyczerpią się, organizator poinformuje o tej sytuacji na stronie promocji i w aplikacji Samsung Members.