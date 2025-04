Jubileuszowy iPhone może być koszmarem serwisantów

Model iPhone X, który zadebiutował w 2017 roku, stanowił zapowiedź nowej ery smartfonów Apple. Nieuchronnie zbliża się 20. rocznica premiery pierwszego iPhone’a i producent z Cupertino zamierza ją odpowiednio zaakcentować.

Kolejny, rocznicowy iPhone może wyglądać olśniewająco, ale będzie to miało swoją cenę

iPhone X, który Apple zaprezentowało we wrześniu 2017 roku, zaskoczył nie tylko swoją konstrukcją, ale też wysoką ceną – był to najdroższy iPhone w historii, gdyż jego cena zaczynała się od 999 dolarów (w Polsce od 4979 złotych). Dla porównania, iPhone 8 kosztował od 699 dolarów, a iPhone 8 Plus od 799 dolarów (w Polsce odpowiednio od 3479 i 3979 złotych).

Klienci musieli „oswoić się” nie tylko z nowym poziomem cenowym, ale też – przede wszystkim – nowym sposobem interakcji ze smartfonem Apple. Amerykanie bowiem zrezygnowali z fizycznego klawisza domowego z Touch ID na rzecz Face ID. Plusem tego posunięcia był „bezramkowy” ekran, natomiast minusem notch w górnej części wyświetlacza, który stał się obiektem żartów i niewybrednych drwin.

iPhone X (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Design iPhone’ów nieustannie ewoluuje i wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku Apple zdecyduje się na dużą zmianę we wzornictwie, aczkolwiek dopiero następny, jubileuszowy iPhone przyniesie rewizję designu podobnej skali, co iPhone X w 2017 roku.

Mark Gurman w najnowszej edycji newslettera Power On doniósł, że iPhone Pro, który zadebiutuje w 2027 roku, czyli 20 lat po premierze pierwszego smartfona Apple, ma cechować się „rozległą” szklaną konstrukcją. Ma on być spełnieniem wizji Jony’ego Ive’a, który chciał, żeby iPhone „wyglądał jak pojedyncza tafla szkła”.

Choć „szklany iPhone” z pewnością będzie wyglądał atrakcyjnie, to już pojawiają się obawy o jego trwałość i sposób naprawy – szklana konstrukcja może to skutecznie utrudnić. Mając jednak na uwadze prawo obowiązujące w Unii Europejskiej, Apple musi zaprojektować smartfon tak, aby był on łatwy w naprawie, inaczej może narazić się europejskim urzędnikom.

20 lat po pierwszym iPhonie ma zadebiutować też pierwszy składany iPhone

W swoim najnowszym newsletterze Mark Gurman wspomniał również, że Apple uczci 20. rocznicę prezentacji swojego pierwszego smartfona premierą pierwszego składanego modelu.

Oznacza to jej opóźnienie, ponieważ według ostatnich doniesień pierwszy składany iPhone miał zadebiutować już pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku.