Tablety Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+ oficjalnie. Znamy polskie ceny

Samsung oficjalnie zaanonsował dziś nowe tablety Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+. Urządzenia mają wiele wspólnego – różni je przede wszystkim wielkość wyświetlacza i pojemność akumulatora.

Specyfikacja tabletów Samsung Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+. Podobieństwa i różnice

Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE wyposażony jest w wyświetlacz LCD o przekątnej 10,9 cala i akumulator o pojemności 8000 mAh, podczas gdy Galaxy Tab S10 FE+ w 13,1-calowy ekran LCD i akumulator o pojemności 10900 mAh. W obu modelach wyświetlacz o jasności do 800 nitów (HBM) odświeży obraz z częstotliwością 90 Hz i akumulator można ładować przewodowo z mocą 45 W.

Poza tym specyfikacja obu tabletów jest identyczna i obejmuje:

procesor Exynos 1580,

od 8 do 12 GB RAM,

od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej,

slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB,

aparat o rozdzielczości 13 Mpix na tyle,

aparat o rozdzielczości 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na przodzie,

głośniki stereo,

czytnik linii papilarnych w klawiszu zasilania,

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G (opcjonalnie),

dual SIM (SIM + eSIM),

rysik S Pen (bez wsparcia dla BLE) w zestawie,

system operacyjny Android 15 z nakładką One UI 7.

Obudowa tabletów spełnia kryteria klasy pyło- i wodoszczelności IP68. Galaxy Tab S10 FE ma wymiary 254,3×165,8×6 mm i waży od 497 do 500 gramów (Wi-Fi/5G), natomiast Galaxy Tab S10 FE+ 300,6×194,7×6 mm i od 664 do 668 gramów (Wi-Fi/5G).

Użytkownicy obu modeli będą mogli też skorzystać z funkcji AI, takich jak Circle to Search with Google, Solve Math, Handwriting Help, Object Eraser, Best Face, Auto Trim oraz Galaxy AI Key (na Book Cover Keyboard).

Polskie ceny tabletów Samsung Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 FE 8/128 GB Wi-Fi – 2399 złotych 5G – 2799 złotych 12/256 GB Wi-Fi – 2799 złotych 5G – 3199 złotych

Galaxy Tab S10 FE+ 8/128 GB Wi-Fi – 3099 złotych 5G – 3499 złotych 12/256 GB Wi-Fi – 3499 złotych 5G – 3899 złotych



Nowe tablety z serii Galaxy Tab S10 FE trafią do sprzedaży w Polsce 3 kwietnia 2025 roku.