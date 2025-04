Nowe słuchawki Xiaomi. Mają podwójne przetworniki, tłumią szumy i grają 32 godziny

Nowe słuchawki Xiaomi wydają się oferować całkiem sporo za naprawdę niewiele. I choć szansa na debiut modelu Redmi Buds 7S w naszym kraju jest nikła, rzućmy okiem na to, co oferują, bo nawet jeśli nie one, to pewnie któreś z ich sióstr się u nas pojawią.

Premiera Xiaomi Redmi Buds 7S

Redmi Buds 7S zostały oficjalnie zaprezentowane. Od razu postawmy sprawę jasno: to nie są najlepsze słuchawki TWS na rynku, ale nie brakuje im też cech, dzięki którym zainteresować się nimi mogą nawet użytkownicy o nieco wyższych oczekiwaniach niż absolutnie podstawowe. Jeśli marzą Ci się dobre i tanie słuchawki bezprzewodowe, to czytaj dalej.

Słuchawki Redmi Buds 7S wyposażono w podwójne przetworniki: główna jednostka o średnicy 12,4 mm została pokryta tytanem, a dodatkową, mikropiezoelektryczną o średnicy 5,5 mm, wykonano z ceramiki. Efektem ma być pełne brzmienie ze szczegółowymi sopranami i mocnymi basami.

Słuchawki Redmi Buds 7S dostosowują się do użytkownika

Użytkownicy mogą ręcznie wybrać jedno z pięciu ustawień korektora albo też skorzystać z funkcji personalizacji dźwięku. System dobiera odpowiednie parametry na podstawie tego, czy słuchacz preferuje na przykład głębszy bas, czystszy wokal czy idealny balans. Można również liczyć na efekty przestrzenne (odpowiada za nie algorytm Xiaomi HRTF).

Redmi Buds 7S (fot. Xiaomi)

Producent wyposażył urządzenie także w dwa mikrofony odpowiedzialne za działanie systemu aktywnej redukcji szumów. Użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy dwoma jego trybami: głębokim i zrównoważonym. Jest też opcja adaptacyjna.

Atutem słuchawek ma być również całkiem długi czas działania. Konkretnie można liczyć na 6,5 godziny grania solo, a z etui czas ten wydłuża się do 32 godzin. Dodatkowo dostępna jest funkcja szybkiego doładowania – po 10 minutach użytkownik uzyska 2 godziny słuchania.

Ile kosztują słuchawki Redmi Buds 7S? Cena w juanach

Jak na razie słuchawki Redmi Buds 7S są dostępne wyłącznie w Chinach. Cena wynosi tam 199 juanów (równowartość ~105 złotych), a klienci mają do wyboru trzy warianty kolorystyczne: biały, zielony i czarny. Nie pojawiły się, póki co, żadne zapowiedzi w związku z ewentualną premierą poza Państwem Środka.

Premiery w Polsce nie można wykluczyć, choć wydaje się mało prawdopodobna. Chociaż do naszego kraju docierają liczne modele z serii Redmi Buds, to eSki nie były dotąd jednymi z nich. Na przykład poprzednia generacja pojawiła się w pięciu wariantach: podstawowym, Redmi Buds 6 Pro oraz wyraźnie tańszych Lite, Active i Play.