Ta wiadomość o Samsungu Galaxy S27 Pro prawdopodobnie Cię nie ucieszy

Jedna decyzja może przesądzić o sukcesie bądź porażce danego smartfona. Samsung Galaxy S27 Pro również będzie polaryzował klientów. To jednak decyzja czysto biznesowa.

Są informacje, jaki procesor będzie miał smartfon Samsung Galaxy S27 Pro. Pewnie już się domyślasz

Według pierwszych informacji smartfon Samsung Galaxy S27 Pro miał być mniejszą wersją modelu Samsung Galaxy S27 Ultra, pozbawioną rysika. Kolejne doniesienia wskazują jednak na więcej różnic. Wśród nich będzie można wymienić też inne teleobiektywy, a także – jak się okazuje – różną strategię wobec procesora.

Bo o ile smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra, podobnie jak Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra i Samsung Galaxy S26 Ultra, zostanie wyposażony wyłącznie w procesor Qualcomm Snapdragon, o tyle już smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie miał układ Qualcomm Snapdragon lub Exynos 2700, w zależności od rynku.

Południowokoreański serwis Money Time twierdzi, że przeznaczone do sprzedaży w Europie i Korei Południowej wersje Galaxy S27, Galaxy S27+ i Galaxy S27 Pro mają być wyposażone w procesor Exynos 2700. Jedynie smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon.

Procesor Exynos 2700 w trzech smartfonach z serii Samsung Galaxy S27 to decyzja czysto biznesowa

Procesor Exynos 2700 ma bazować na 2-nm procesie litograficznym drugiej generacji. Z użyciem podobnego produkowany będzie również nowy układ Qualcomma, który ma występować w dwóch wersjach: Snapdragon 8 Elite Gen 6 i Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra prawdopodobnie otrzyma ten ostatni).

Według portalu Money Today wykorzystanie własnego chipsetu na większą skalę powinno sprawić, że producent z Korei Południowej „poprawi swoją wydajność w segmencie pozapamięciowym”. Może to jednak odbyć się wyższym kosztem, jeśli Exynos 2700 będzie droższy niż Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Pro), ponieważ już Exynos 2600 kosztuje więcej niż Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jeżeli natomiast okaże się tańszy – wtedy Koreańczycy będą liczyć czysty zysk.