Zaraz pogubię się w tych nazwach. Qualcomm nie ułatwi Ci życia

Jeśli już teraz mylą Ci się te wszystkie procesory mobilne z górnej półki, to po premierze modeli z rocznika 2026 głowa może rozboleć Cię jeszcze bardziej. Zanosi się bowiem na to, że sytuacja się skomplikuje, choć inna sprawa, że trudno będzie wybrać źle.

Qualcomm szykuje procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 i wcale nie będzie on tym topowym

Zwykle dobrze poinformowany Digital Chat Station podzielił się (rzecz jasna: nieoficjalnymi) informacjami na temat nadchodzących procesorów z najwyższej półki, jakie uświetnią swoją obecnością katalog firmy Qualcomm. Liczba mnoga jest uzasadniona, ponieważ chipy mają być dwa:

Snapdragon 8 Elite Gen 6 (o nazwie kodowej SM8950),

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (o nazwie kodowej SM8975).

Pierwszy na liście będzie bezpośrednim następcą chipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5, podczas gdy drugi będzie jeszcze potężniejszą propozycją, zaprojektowaną z myślą o absolutnie topowych smartfonach i tabletach.

Inna sprawa, że po obu można spodziewać się rewelacyjnych parametrów. Oba procesory mają powstać w oparciu o litografię 2 nm firmy TSMC i bazować na architekturze z 2 rdzeniami głównymi, 3 rdzeniami nastawionymi na wydajność oraz kolejnymi 3 rdzeniami energooszczędnymi – do obsługi podstawowych zadań.

Czym będą różnić się Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6 i Snapdragon 8 Gen 6?

Z informacji przekazanych przez DCS wynika, że podstawowy Snapdragon 8 Elite Gen 6 będzie miał 12 MB pamięci GMEM i 6 MB pamięci LLC, obsłuży RAM w formacie LPDDR5X i dorzuci do zestawu jednostkę graficzną Adreno 845.

Z kolei Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro zostanie wyposażony w 18 MB pamięci GMEM, 8 MB pamięci LLC, obsłuży RAM w formacie LPDDR6 i zapewni jeszcze wyższą wydajność w grach, dzięki procesorowi graficznemu Adreno 850.

Jakby komplikacji nie było dość, powstać ma również chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 (bez dopisku Elite) – będzie to już wyraźnie mniej imponujący model, stanowiący zresztą bezpośrednie następstwo dla Snapdragona 8 Gen 5, który realnie jest mniej wydajny niż Snapdragon 8 Elite (poprzedniej generacji). No, niełatwo nadążyć, niełatwo.

Nomenklaturowe szaleństwo firmy Qualcomm nie jest jednak żadnym zaskoczeniem dla nikogo, kto nie od wczoraj śledzi rynek. Tą samą drogą ma jednak pójść także MediaTek, który w 2026 roku – jak wskazują niedawne przecieki – zaoferuje nie tylko procesor Dimentisy 9600, ale też Dimensity 9600 Pro.