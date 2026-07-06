Jaki akumulator będzie miał Samsung Galaxy S27 Ultra? Są 3 scenariusze

Koreańczycy jeszcze nie wiedzą, jaki ostatecznie będzie nowy flagowy smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra. Akumulator w następcy Samsunga Galaxy S26 Ultra może mieć bowiem jedną z tych pojemności.

Nowy flagowy smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra będzie miał większą baterię, ale ostateczna pojemność nie jest jeszcze przesądzona

W czerwcu 2026 roku pojawiła się informacja, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra zostanie wyposażony w akumulator o pojemności „>6000 mAh”. Teraz okazuje się, że – zdaje się – sam producent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie tego aspektu, ponieważ według nowych doniesień zakłada różne scenariusze.

Początkowo Koreańczycy mieli bowiem zdecydować się na akumulator litowo-jonowy o pojemności 5200 mAh, co stanowiłoby niewielki, ale jednak krok naprzód w serii Galaxy S Ultra, na dodatek pierwszy od jej początku, gdyż wszystkie modele, począwszy od Galaxy S20 Ultra aż do Galaxy S26 Ultra, mają ogniwo 5000 mAh.

Samsung podobno jednak ponownie ocenia mapę drogową Samsung SDI – spółki odpowiedzialnej za opracowywanie i produkcję akumulatorów – obejmującą baterie o pojemnościach 5600 i 5800 mAh. Sugeruje to, że Koreańczycy ostatecznie mogą zamontować w Galaxy S27 Ultra większe ogniwo niż 5200 mAh, ale wciąż bazujące na technologii litowo-jonowej, a nie krzemowo-węglowej.

Niektórzy uważają, że to efekt „presji” ze strony Apple, ponieważ iPhone 18 Pro Max ma mieć akumulator o pojemności 5235 mAh w UE i 5425 mAh w USA.

Akumulator o większej pojemności to nie jedyna zmiana, jaką przyniesie smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra

Przedpremierowe informacje na temat nowych flagowców producenta z Korei Południowej płyną coraz szerszym strumieniem. Niedawno dowiedzieliśmy się również, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra oraz Samsung Galaxy S27 Pro mają otrzymać aparat przedni o rozdzielczości 16 Mpix, co również będzie istotną zmianą, gdyż od Galaxy S23 Ultra Samsung stosował 12 Mpix aparat na przodzie.

Co więcej, mówi się, że Koreańczycy mogą wykorzystać kwadratowy sensor jak Apple w smartfonach iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i iPhone Air, a także – dzięki temu – zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z funkcji podobnej do Center Stage (Centrum uwagi).

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra ma również przynieść inne istotne zmiany – nowy układ aparatów na tyle (i mniejszą ich liczbę) oraz wbudowane magnesy do ładowania indukcyjnego.