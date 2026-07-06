Tak podobno mają wyglądać nowe smartfony Xiaomi. Straszna bieda

Xiaomi oficjalnie potwierdziło, że seria Redmi Note 17 zadebiutuje w Chinach już w lipcu 2026 roku. W sieci pojawiła się grafika, która rzekomo ujawnia design nadchodzących nowości. Jeśli faktycznie tak mają wyglądać nowe smartfony z hitowej serii, to będzie biednie…

Tak podobno mają wyglądać nowe smartfony Xiaomi z serii Redmi Note 17

Według grafiki, udostępnionej przez portal Gizmochina, nowe smartfony z serii Redmi Note 17 będą cechowały się prostym i niestety wtórnym designem, gdyż mimowolnie nasuwają się skojarzenia m.in. z Oppo Find X9 (Pro) czy OnePlus 15R.

Co więcej, grafika sugeruje, że jeden ze smartfonów będzie miał tylko jeden aparat na tyle, czyli bardzo „biednie”, natomiast drugi dwa, co także nie imponuje, choć dziś jest już standardem w tym segmencie.

Tak podobno mają wyglądać smartfony Xiaomi z serii Redmi Note 17 (źródło: Gizmochina)

Jeśli, jak utrzymuje portal Gizmochina, pierwszy to Redmi Note 17, a drugi to Redmi Note 17 Pro, to Xiaomi wyraźnie pokaże, że szukało oszczędności, aby nie musieć windować cen przez wysokie ceny pamięci.

W pierwszej kolejności spodziewana jest premiera trzech smartfonów z serii Redmi Note 17

Kolejna generacja serii Redmi Note 17 z dużym prawdopodobieństwem finalnie również będzie składała się z kilku, a może nawet kilkunastu różnych modeli. W pierwszej kolejności, w Chinach, jeszcze w lipcu 2026 roku, zadebiutują trzy:

Redmi Note 17,

Redmi Note 17 Pro

oraz Redmi Note 17 Pro Max.

Według nieoficjalnych doniesień, smartfon Redmi Note 17 będzie wyposażony w 6,83-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1,5K oraz procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 i 50 Mpix aparat główny. Redmi Note 17 Pro ma natomiast otrzymać układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 i akumulator o pojemności 9000 mAh, a także – podobnie jak podstawowa „Siedemnastka” – wyświetlacz OLED 1,5K i 50 Mpix aparat główny.

Z kolei topowy smartfon Redmi Note 17 Pro Max podobno będzie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7500, akumulator o pojemności 10100 mAh i aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix.