Po dwóch latach ten smartfon w końcu doczeka się następcy. Najbardziej niewyczekiwana premiera 2026 roku?

Zwykle nowa generacja danego smartfona debiutuje po około roku, choć zdarzają się też premiery co pół roku (jak w przypadku serii Oppo Reno). Ten model musiał natomiast czekać na następcę znacznie dłużej, bo dwa lata. Raczej niewiele osób jednak będzie nim zainteresowanych. A szkoda, gdyż jego specyfikacja techniczna zapowiada się obiecująco.

Smartfon HMD Skyline 2 w drodze

Pomimo niepowodzeń, których jest zdecydowanie więcej niż sukcesów, HMD Global nieustannie kontynuuje swoją działalność na rynku urządzeń mobilnych. W lipcu 2026 roku fińska firma wprowadziła na rynek telefony komórkowe Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd edition i Nokia 235 4G 2nd Edition, które wyróżniają się oferowaniem użytkownikowi możliwości korzystania ze sztucznej inteligencji.

HMD Global wierzy, że w segmencie smartfonów również jest miejsce na jego propozycje, w tym także z wyższej półki, bowiem taką właśnie ma być smartfon HMD Skyline 2, który zdaje się być już bardzo blisko oficjalnej premiery.

HMD Skyline (fot. HMD)

Jeden z informatorów, specjalizujący się w przekazywaniu przedpremierowych informacji na temat nowych urządzeń marki HMD, ujawnił tym razem, jaką specyfikację techniczną będzie miał smartfon HMD Skyline 2.

Według niego na pokładzie urządzenia znajdzie się wyświetlacz OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 oraz 8 lub 12 GB RAM (w zależności od wersji) i 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Nowy smartfon HMD Skyline 2 będzie miał również trzy aparaty na tyle (108 Mpix z OIS + 50 Mpix z EIS i autofokusem + 50 Mpix), jeden 50 Mpix z EIS i autofokusem na przodzie, fizyczny spust migawki aparatu i głośniki stereo, a do tego obsłuży ładowanie o mocy 40 W i zapewni kompatybilność ze standardem ładowania indukcyjnego Qi2.

– 108MP OIS, PDAF + 50MP Tele + 50MP EIS, AF / LED / Colour Sensor pic.twitter.com/CeS7PeZfeB — HMD_MEME'S (@smashx_60) July 4, 2026

Ponadto smartfon HMD Skyline 2 ma oferować złącze USB-C 3.2 oraz być łatwy w samodzielnej naprawie. Do sprzedaży trafią trzy wersje kolorystyczne: czarna, żółta i niebieska.

Smartfon HMD Skyline 2 może jednak nie odnieść sukcesu

HMD Skyline zadebiutował w lipcu 2024 roku i kosztował na start 2699 złotych. Jego bezpośredni następca, mimo że lepiej wyposażony, z pewnością będzie droższy – spokojnie można spodziewać się ceny przekraczającej 3000 złotych.

Raczej wątpliwe, aby ktoś kupił za tyle smartfon mało znanego producenta, nawet pomimo atrakcyjnej specyfikacji technicznej. Chyba że HMD Global mocno zainwestuje w reklamę, która jest dźwignią handlu – wówczas smartfon HMD Skyline 2 z pewnością mógłby cieszyć się większą popularnością wśród klientów.