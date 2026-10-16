Samsung da klientom kolejny powód, żeby nie kupili jego nowego smartfona

Dziś producenci mierzą się wieloma wyzwaniami, już nie tylko wysokimi cenami pamięci, na czym koniec końców cierpią klienci. Samsung, prawdopodobnie w celu oszczędności, zmniejszył liczbę zalet jego nowego smartfona, dając klientom mniej powodów, żeby go kupili.

Nowy smartfon Samsunga bez funkcji, dostępnej od 2021 roku

Jeden z branżowych informatorów ujawnił nowy, istotny szczegół na temat flagowców z serii Galaxy S27. Wchodzące w jej skład modele przeszły proces certyfikacji w MIIT (ang. Ministry of Industry and Information Technology; pol. Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych) w Chinach.

Według udostępnionej dokumentacji wyłącznie smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra zaoferują UWB, podczas gdy zabraknie go w modelach Samsung Galaxy S27 i Samsung Galaxy S27+. O ile w tym pierwszym trudno było się go spodziewać, o tyle w drugim przypadku to ogromna niespodzianka.

UWB oferował bowiem Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S25+ i Samsung Galaxy S26+. Rozwiązanie to przydaje się podczas korzystania z kluczy cyfrowych i lokalizatorów, więc jego brak może być dotkliwy dla niektórych klientów.

Ewentualnie sprawić, że wybiorą inny model, niekoniecznie z oferty Samsunga. Powodem zrezygnowania z UWB w Galaxy S27+ najprawdopodobniej jest chęć/konieczność ograniczenia kosztów i zapewne też fakt, że duża część osób i tak z niego nie korzystała. Gdyby było inaczej, Koreańczycy mogliby nie odważyć się na taki krok. UWB nie jest jednak traktowane jako killer feature.

Informacje na temat kolejnego smartfona Samsunga też nie zachwycają

To jednak nie koniec wiadomości, które nie brzmią optymistycznie. Kolejny smartfon Samsunga również może rozczarować klientów. Portal GalaxyClub ujawnił bowiem specyfikację aparatów w modelu Samsung Galaxy A38 5G.

Jak twierdzi, otrzyma on identyczne aparaty jak smartfon Samsung Galaxy A37 5G, czyli 50 Mpix aparat główny, 8 Mpix aparat ultraszerokokątny i 5 Mpix do zdjęć makro na tyle oraz 12 Mpix na przodzie. Takie samo zaplecze oferowały też wcześniej modele Samsung Galaxy A36 5G i Samsung Galaxy A35 5G.

Z analogiczną sytuacją będziemy mieli do czynienia również w przypadku drugiego modelu z tej serii, ponieważ także smartfon Samsung Galaxy A58 5G zaoferuje takie same aparaty na tyle jak modele Samsung Galaxy A57 5G, Samsung Galaxy A56 5G, Samsung Galaxy A55 5G i Samsung Galaxy A54 5G (50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix).