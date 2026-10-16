Nowa Tesla Roadster jeździ i… lata! Już można ją zamówić, ale jest istotny haczyk

Tesla zaprezentowała gotową do produkcji wersję nowego Roadstera. Ten pojazd nie tylko jeździ i rozpędza się do 100 km/h w mniej niż sekundę, ale potrafi także unieść się w powietrzu, choć jest pewien haczyk.

Oto nowa, kosmiczna Tesla Roadster – cały świat czekał na taki samochód

W czerwcu 2024 roku wspominałam (przyznam – z lekkim powątpiewaniem), że nowa Tesla Roadster będzie prawdziwym odlotem na kółkach. Elon Musk zdradził wtedy, iż zapowiadana, nowa wersja samochodu potrafi latać i wygląda na to, że faktycznie tak jest. Dziś, czyli 16 października 2026 roku, potwierdzono, że najnowsza Tesla Roadster faktycznie wznosi się w powietrze.

Firma nadmienia, że już wcześniej umieściła nowy model pojazdu w rakiecie, a teraz umieszcza rakietę w modelu Roadster. Podkreślono, że pojazd zapewnia osiągi na nowym poziomie i został wyposażony w dodatkowe podzespoły SpaceX, które mogą zapewnić prawdziwie rewolucyjne doświadczenie – i to w sumie nie dziwi, bo kto nie marzy o latającym samochodzie?

Najnowsza Tesla Roadster została zaprojektowana jako minimalistyczny samochód, jednak zaawansowany technicznie. Z zewnątrz oferuje schowane reflektory, światło tylne na całej szerokości oraz aerodynamiczne wyprofilowanie czy superlekkie koła.

Tesla Roadster (źródło: Tesla)

Ponadto producent deklaruje, że auto zostało wykończone lakierem Ano White zapewniającym ochronę przez promieniowaniem UV i temperaturami kriogenicznymi, dzięki czemu pojazd ma wytrzymać w surowych warunkach przestrzeni kosmicznej.

Nowa Tesla Roadster lata – jak to możliwe?

Przejdźmy jednak do tego, co fascynuje w tym samochodzie najbardziej. Tesla na swojej stronie internetowej zdradziła pokrótce, że unoszenie Roadstera jest możliwe dzięki wielotrybowemu systemowi wentylacyjnemu oraz uszczelnieniu przestrzeni pomiędzy samochodem a nawierzchnią. Firma twierdzi, że taki „zestaw” działa jak generator siły docisku, zasysając powietrze spod pojazdu, co sprawia, że utrzymanie samochodu do góry kołami jest możliwe, również podczas postoju.

Całość uzupełniają aktywne skrzydła maksymalizujące przyczepność i ogromną siłę docisku, nawet wtedy, gdy prędkość jest zerowa. Ponadto nowy Roadster został wyposażony w zaawansowane silniki na zimny gaz, które – jak tłumaczy Tesla – wykorzystują w pełni elektryczne siłowniki, aby zapewnić precyzyjny ciąg, dokonując mikrokorekt w ułamku sekundy. To z kolei pomaga w ustabilizowaniu pojazdu w locie.

Nowa Tesla Roadster już dostępna, ale jest kilka istotnych haczyków

Latająca Tesla Roadster jest już gotowa do produkcji i można ją zamówić poprzez oficjalną stronę marki. Zejdźmy jednak na moment na ziemię, gdyż pojazd produkowany jest w trzech wersjach:

Performance za 190000 złotych – gotowy do jazdy po drogach; model ten wyposażono w miejsca dla dwóch osób, aktywną aerodynamikę i wielotrybowy układ zasysania,

Thrust za 1000000 złotych – edycja limitowana stworzona do wyścigów, wyposażona w miejsca dla dwóch osób, wielotrybowy układ zasysania i silniki na zimny gaz, które pozwalają na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h w mniej niż 1 sekundę,

Rocket – gotowy do lotu, dostępny wyłącznie na zaproszenie, z miejscem dla jednej osoby. Co ważne, pojazd faktycznie lata, jednak nie został dopuszczony do użytku na drogach publicznych.

Odbiór gotowych, zarezerwowanych aut planowany jest na 2028 rok.