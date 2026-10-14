Nowy smartfon Samsunga z hitowej serii zdradził swoje pierwsze tajemnice

Regularnie publikowane raporty pokazują, że największą popularnością cieszą się najtańsze smartfony Samsunga z serii Galaxy A. Jeden z modeli, który stworzy jej nową generację, właśnie zdradził pierwsze szczegóły na temat swojej specyfikacji technicznej. Klienci będą mieli pełne prawo być rozczarowani…

Takimi aparatami (nie) pochwali się smartfon Samsung Galaxy A58 5G

Samsung Galaxy A56 5G i Samsung Galaxy A57 5G były jednymi z najczęściej wybieranych modeli u polskich operatorów w pierwszej połowie 2026 roku. Można spodziewać się, że podobną popularnością będzie cieszył się również nowy smartfon Samsung Galaxy A58 5G, mimo że pierwsze szczegóły na jego temat nie brzmią obiecująco.

Według informacji, przekazywanych przez portal GalaxyClub, nowy przedstawiciel serii Galaxy A5x zaoferuje znajome zaplecze fotograficzne, ponieważ na jego tyle znajdą się:

50 Mpix aparat główny,

12 Mpix aparat ultraszerokokątny,

5 Mpix aparat do zdjęć makro.

Dokładnie taki sam zestaw oferował już smartfon Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy A56 5G i Samsung Galaxy A57 5G. Z kolei 12 Mpix aparat ultraszerokokątny i 5 Mpix do zdjęć makro jest wykorzystywany od modelu Samsung Galaxy A51, który miał premierę w Polsce w… 2020 roku.

Na przodzie smartfon Samsung Galaxy A58 5G będzie zaś miał 12 Mpix aparat, tak samo jak Samsung Galaxy A57 5G. Oznacza to, że pod tym względem – fotograficznym – Koreańczycy nie zamierzają nic zmieniać.

Kiedy zadebiutuje smartfon Samsung Galaxy A58 5G? Premiera dopiero w 2027 roku

Producent z Korei Południowej zwykł wprowadzać na rynek nowe smartfony z serii Galaxy A wiosną każdego roku, a przynajmniej te z rodziny Galaxy A5x i Galaxy A3x, gdyż w przypadku pozostałych nie bywał aż tak konsekwentny.

W związku z tym można spodziewać się, że smartfon Samsung Galaxy A58 5G zostanie oficjalnie zaanonsowany na początku 2027 roku wraz z modelem Samsung Galaxy A38 5G, który prawdopodobnie będzie bardzo podobny do niego.

Należy również być przygotowanym na wysokie ceny po tym, jak Samsung podniósł w październiku 2026 roku ceny smartfonów z serii Galaxy S26 i Galaxy Ax7 5G.