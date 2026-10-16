Nowe smartfony Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max będą piekielnie drogie w Europie

Smartfon Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max zadebiutuje w Europie (i samej Polsce) dopiero 27 października 2026 roku, ale już dziś wiadomo, że oba będą piekielnie drogie.

Cena Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max w Europie ujawniona przed oficjalną premierą

Seria Vivo X500 została oficjalnie zaprezentowana w Chinach 21 września 2026 roku. Wówczas chiński producent wprowadził na swój rodzimy rynek trzy modele:

Vivo X500,

Vivo X500 Pro,

Vivo X500 Pro Max,

ale tylko dwa z nich mają być dostępne w Europie, ponieważ smartfon Vivo X500 nie trafi do sprzedaży na Starym Kontynencie. Ponad tydzień przed oficjalną premierą jeden z renomowanych informatorów ujawnił ceny nadchodzących nowości.

Roland Quandt, bo o nim mowa, twierdzi, że smartfon Vivo X500 Pro będzie sprzedawany wyłącznie w konfiguracji 12/256 GB za 1399 euro (równowartość około 6110 złotych), natomiast Vivo X500 Pro Max w wersji 12/512 GB za 1799 euro (~7855 złotych).

Pierwszy ma być dostępny w kolorach Moonlit Black i Sunny White, a drugi (również w) Moonlit Black oraz Starry Gray. Informator przekazał też, że do sprzedaży trafi także zestaw, w skład którego wejdzie smartfon Vivo X500 Pro Max i Photographer Kit – jego cena wyniesie 1999 euro (~8730 złotych).

Przedpremierowo można uzyskać kod rabatowy na smartfon Vivo X500 Pro i Vivo X500 Pro Max, sięgający 600 złotych.

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Tyle kosztowały smartfony z serii Vivo X300 w momencie premiery

Poprzednio w Europie zadebiutował smartfon Vivo X300 i Vivo X300 Pro oraz Vivo X300 Ultra. W momencie premiery kosztowały kolejno od 1049 euro, 1399 euro i 1999 euro, natomiast w Polsce 4699 złotych (16/512 GB), 5999 złotych (16/512 GB) i 8499 złotych (16 GB/1 TB) lub 9499 złotych (z zestawem fotograficznym Special Edition).

Podobnie mają kosztować w Europie również smartfony Oppo z serii Find X10, których globalna premiera zaplanowana jest na 21 października 2026 roku. Według przecieków cena Oppo Find X10 zacznie się od 1499 euro, a Oppo Find X10 Pro Max od 1799 euro.