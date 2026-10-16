Samsung Galaxy S27 Ultra jednak z Exynosem? To może być dobra wiadomość

Na przestrzeni minionych tygodni pojawiły się sprzeczne informacje, w jaki procesor zostanie wyposażony smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra. Ostatecznie Koreańczycy mogą zdecydować się na układ Exynos 2700, co może być dobrą wiadomością dla klientów.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra jednak z procesorem Exynos 2700?

Ostatnim modelem z serii „Ultra” z procesorem Exynos był smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra – taka wersja trafiła do sprzedaży w Polsce. Kolejne, tj. Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra i Samsung Galaxy S26 Ultra, otrzymały wyłącznie układ Qualcomm Snapdragon.

Początkowo wydawało się, że podobnie będzie w przypadku najnowszego modelu z tej serii, ale we wrześniu 2026 roku pojawiła się informacja, iż smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra może być wyposażony w procesor Exynos 2700. Późniejsze doniesienia znów wskazywały na zastosowanie SoC Qualcomm Snapdragon, ale teraz ponownie mówi się o możliwości (konieczności) postawienia na własny układ.

Powodem, jak twierdzi południowokoreański serwis Sedaily, są problemy z wydajnością procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, które mają wynikać ze znaczącego przegrzewania się układu Amerykanów. Koreańczycy donieśli im o tym już we wrześniu i dali czas do połowy października na wyeliminowanie ujawnionych problemów.

Według portalu Sedaily, pomimo deadline’u, wymagana przez Samsunga stabilność termiczna nie została jeszcze osiągnięta i obie firmy nadal nad tym pracują. Jeśli nie uda się do tego doprowadzić, smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra prawdopodobnie będzie wyposażony w SoC Exynos 2700, który jest jedyną alternatywą.

Samsung Galaxy S27 Ultra w czterech kolorach – nieoficjalne rendery (źródło: Ice Universe | Weibo)

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra z dwoma niezauważalnymi zmianami

Chociaż producent z Korei Południowej nie ma w zwyczaju podawać modelu zastosowanego procesora w swoich flagowcach (ogranicza się do podania częstotliwości taktowania), to zainteresowani klienci bez problemu ją odnajdą.

Znacznie mniej interesująca i wręcz niezauważalna będzie inna zmiana, jaką ma wprowadzić producent z Korei Południowej. Jeden z informatorów, Ice Universe, przekazał bowiem, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra będzie miał ramkę o grubości 1,28 mm wokół ekranu, podczas gdy w Galaxy S26 Ultra ma ona 1,32 mm. Większą wysokość ma za to mieć wyspa z aparatami – 4,69 mm (vs 4,5 mm w poprzedniku).