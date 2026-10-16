W końcu nadszedł ten dzień – dziś, zgodnie z zapowiedziami, ruszyła przedsprzedaż pierwszego składanego smartfona Apple. Tyle kosztuje iPhone Duo w Polsce.

iPhone Duo już do kupienia w Polsce – ruszyła przedsprzedaż. Ile kosztuje? (cena)

Pierwszy składany smartfon Apple – iPhone Duo – został oficjalnie zaprezentowany 9 września 2026 roku. Tego dnia zadebiutowały również iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, których przedsprzedaż rozpoczęła się już 12 września 2026 roku. Apple wówczas zapowiedziało, że iPhone Duo będzie dostępny dopiero od 16 października 2026 roku.

Dziś w końcu nadszedł ten dzień i można już zamówić pierwszy składany smartfon Apple w Polsce. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne – biały i niebieski – oraz cztery wersje pamięciowe:

256 GB za 9999 złotych,

512 GB za 10999 złotych,

1 TB za 12999 złotych,

2 TB za 15999 złotych.

Plus oferuje składany smartfon iPhone Duo w Programie Plus Wymiana, w ramach którego koszt używania urządzenia może być niższy o nawet blisko 4000 złotych w porównaniu do ceny sugerowanej przez producenta. Osoby, które zdecydują się z niego skorzystać, mogą wymienić smartfon na nowego iPhone’a po 24 miesiącach, ale muszą oddać iPhone’a Duo operatorowi.

Można też opłacić kolejne 12 rat i wówczas sprzęt staje się własnością klienta, lecz finalnie zapłaci za niego więcej niż wynosi cena sugerowana przez Apple – nawet ponad 1000 złotych.

Co oferuje składany smartfon Apple iPhone Duo? (specyfikacja)

Z uwagi na swoją konstrukcję, składany smartfon iPhone Duo ma dwa ekrany (OLED Super Retina XDR). Zewnętrzny cechuje się przekątną 5,4 cala i rozdzielczością 1398×2034 piksele (460 ppi), natomiast wewnętrzny ma 7,6 cala i rozdzielczość 1878×2670 pikseli (430 ppi).

iPhone Duo (źródło: Apple)

Ponadto oba wyświetlacze oferują technologię ProMotion z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz, jasność od 1 do nawet 3000 nitów i wsparcie dla obsługi rysikiem Apple Pencil z USB-C (funkcja ta zostanie dodana jeszcze w 2026 roku).

Sercem smartfona jest procesor Apple A20 Pro, produkowany z użyciem 2-nm procesu technologicznego, a akumulator ma wystarczyć na (maksymalnie) 24 godziny „typowego użytkowania”. Można go naładować przewodowo do 50% w około 20 minut z użyciem zasilacza o mocy co najmniej 60 W, a także indukcyjnie do 50% w ~30 minut z użyciem MagSafe i zasilacza o mocy minimum 35 W.

iPhone Duo jest również wyposażony w cztery aparaty. Jeden z nich jest ukryty za taflą wewnętrznego ekranu – Apple podaje jedynie, że ma przysłonę f/1.8. Na zewnątrz, w obrębie zewnętrznego wyświetlacza, umieszczono 12 Mpix aparat (f/2.2) z funkcją Center Stage. Po drugiej stronie są zaś dwa 48 Mpix aparaty: szerokokątny (f/1.6) z OIS i 2x zoomem jakości optycznej oraz ultraszerokokątny (f/2.2) o kącie widzenia 120°.

iPhone Duo (źródło: Apple)

Rozłożony iPhone Duo ma wymiary 117,8×164,6×5,2 mm, a złożony 117,8×84,1×11,3 mm. Ponadto pierwszy składany smartfon Apple waży 254 gramów i chwali się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP68. Trzeba też wspomnieć, że na przodzie jest szkło Ceramic Shield 2, a na tyle Ceramic Shield.

Apple podało też, ile będzie kosztowała naprawa iPhone Duo – cennik może nie być „przyjazny” dla portfela.