Samsung Galaxy S26 może zaskoczyć. Nie było o tym mowy do tej pory

Każdy kolejny przedpremierowy przeciek zmienia obraz następnej generacji flagowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S. Najnowsze informacje sprawią, że smartfon Samsung Galaxy S26 z pewnością stanie się bardziej atrakcyjną propozycją w Waszych oczach.

Ile będzie kosztował smartfon Samsung Galaxy S26? Cena może zaskoczyć

W minionych tygodniach pojawiło się kilka informacji dotyczących ceny nowego flagowca producenta z Korei Południowej. Najpierw usłyszeliśmy, że smartfon Samsung Galaxy S26 może być droższy od Galaxy S25, ponieważ znacząco rosną ceny niezbędnych do produkcji komponentów, m.in. pamięci.

Niewiele później świat dzienny ujrzała informacja, że Samsung Galaxy S26 będzie kosztował tyle co Galaxy S25, gdyż iPhone 17 ma taką samą cenę jak iPhone 16. W związku z tym Koreańczycy nie widzą możliwości podniesienia cen, ponieważ wówczas klienci mieliby solidny argument, żeby kupić iPhone’a 17.

Według najnowszych doniesień mogą nawet widzieć sposób, aby… smartfon Samsung Galaxy S26 kosztował mniej niż Galaxy S25 w dniu premiery (w Polsce od 3999 złotych; tyle też kosztuje najtańszy iPhone 17 256 GB). Według Chosun Biz obniżenie ceny, przynajmniej na części rynków (w tym w Europie) mogłoby być możliwe dzięki zastosowaniu procesora Exynos 2600.

Dzięki temu smartfon Samsung Galaxy S26 mógłby być tańszy o 20-30 dolarów, czyli o około 70-110 złotych. W Polsce prawdopodobnie zdecydowano by się na redukcję o równe 100 złotych. Wydaje się to niewielką kwotą, ale dzięki temu producent miałby prawo powiedzieć, że jego flagowiec jest tańszy od iPhone’a.

Z pewnością użyłby takiego argumentu i może on mieć uzasadnienie dlatego, że smartfon Samsung Galaxy S26 ma być dostępny w konfiguracjach 12/256 GB i 12/512 GB (podobnie jak Galaxy S25+ i Galaxy S26+). Przy tym zaoferuje o jeden aparat więcej (mowa o teleobiektywie). Równocześnie ma obsługiwać wolniejsze ładowanie przewodowe, bo o mocy zaledwie 25 W (iPhone 17 wspiera maksymalnie 40 W).

Jest również mowa, że flagowe smartfony z serii Galaxy S26 mają być smuklejsze i lżejsze od high-endów z rodziny iPhone 17.

Smartfon Samsung Galaxy S26 może oferować kolejną, przydatną funkcję AI

Serwis Android Authority poinformował o odkryciu funkcji Now nudges, która powinna być częścią One UI 8.5, a ta wersja oprogramowania zadebiutuje właśnie na serii Galaxy S26. Ma ona działać podobnie jak Magic Cue na Pixelach Google.

Rozwiązanie to analizuje sposób używania smartfona i sugeruje akcje, których – zdaniem oprogramowania – użytkownik może w danej chwili akurat potrzebować. Mowa tu na przykład o wypełnieniu formularza danymi, które właściciel urządzenia wpisywał w innych formularzach albo o zasugerowaniu przejścia do aplikacji z mapami, kiedy ktoś napisze, gdzie właśnie się znajduje. Funkcja może też zaproponować tłumaczenie, gdy użytkownik zobaczy na ekranie tekst w obcym języku.

Funkcja Now Nudges w One UI 8.5 (źródło: Android Authority)

Funkcja Magic Cue nie jest dostępna w krajach Unii Europejskiej (wyjątkiem jest Irlandia), w związku z czym nie można mieć pewności, że Now Nudges zostanie oddana w ręce wszystkich mieszkańców Wspólnoty.