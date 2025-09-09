iphone 17 iphone air iphone 17 pro
iPhone 17 Pro, iPhone Air i iPhone 17 (źródło: Apple)
Smartfony

Ceny nowości Apple zaskakują. Jedne są DUŻO niższe, inne wyższe

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Ceny nowości Apple zaskakują. Jedne są DUŻO niższe, inne wyższe

Za nami premiera iPhone 17, prezentacja iPhone Air oraz oficjalny debiut iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Podczas konferencji Apple podało jedynie ceny smartfonów w dolarach, natomiast po zakończeniu eventu ujawniono również polski cennik.

Polska cena iPhone 17

  • 256 GB – 3999 złotych
  • 512 GB – 4999 złotych

Dostępne kolory: lawendowy, szałwia, gołębi, biały, czarny.

Przedsprzedaż od godziny 14:00 czasu polskiego 12 września 2025 roku, regularna sprzedaż od 19 września 2025 roku.

smartfon apple iphone 17 smartphone
iPhone 17 (źródło: Apple)

Dla przypomnienia ceny iPhone 16 w dniu premiery:

  • 128 GB – 3999 złotych
  • 256 GB – 4499 złotych
  • 512 GB – 5499 złotych

Taka jest cena iPhone Air w Polsce

  • 256 GB – 5299 złotych
  • 512 GB – 6299 złotych
  • 1 TB – 7299 złotych

Dostępne kolory: błękitny, jasne złoto, biały obłok, gwiezdna czerń.

Przedsprzedaż rusza 12 września 2025 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego, regularna sprzedaż zaś 19 września 2025 roku.

smartfon apple iphone air amartphone
iPhone Air (źródło: Apple)

Choć iPhone Air nie ma bezpośredniego następcy, jego poprzednikiem nieformalnie jest iPhone 16 Plus, za którego w dniu premiery trzeba było zapłacić:

  • 128 GB – 4499 złotych
  • 256 GB – 4999 złotych
  • 512 GB – 5999 złotych

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – cena polska

iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
256 GB5799 złotych6299 złotych
512 GB6799 złotych7299 złotych
1 TB7799 złotych8299 złotych
2 TB10299 złotych

Dostępne kolory: srebrny, kosmiczna pomarańcz, głębinowy błękit

Przedsprzedaż iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max wystartuje 12 września 2025 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego, natomiast sprzedaż regularna rozpocznie się tydzień później, 19 września 2025 roku.

smartfon apple iphone 17 pro smartphone
iPhone 17 Pro (źródło: Apple)

Poniżej przypomnienie premierowych cen modeli iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max:

iPhone 16 ProiPhone 16 Pro Max
128 GB5299 złotych
256 GB5799 złotych6299 złotych
512 GB6799 złotych7299 złotych
1 TB7799 złotych8299 złotych

AirPods Pro 3 – cena w Polsce

Zaprezentowane dziś słuchawki AirPods Pro 3 kosztują 1099 złotych. Ich przedsprzedaż rozpoczęła się już dzisiaj, tj. 9 września 2025 roku. Dostępność zaplanowana jest od 19 września 2025 roku.

słuchawki apple airpods pro 3
AirPods Pro 3 (źródło: Apple)

AirPods Pro 2 w momencie polskiej premiery kosztowały 1449 złotych, natomiast ostatnia oficjalna cena w sklepie Apple wynosiła 1199 złotych.

Cena Apple Watch series 11, Apple Watch SE 3 i Apple Watch Ultra 3

  • Apple Watch series 11 – od 1899 złotych (42 mm) i od 2099 złotych (44 mm), dostępny od 19 września 2025 roku,
  • Apple Watch Ultra 3 – 3799 od złotych, dostępny od 19 września 2025 roku,
  • Apple Watch SE 3 – od 1099 złotych (40 mm) i od 1299 złotych (44 mm), dostępny od 19 września 2025 roku.

Dla przypomnienia, Apple Watch series 10 kosztował od 1999 złotych (42 mm) i od 2199 złotych (46 mm), Apple Watch Ultra 2 od 3999 złotych (w momencie premiery od 4499 złotych), natomiast Apple Watch SE 2 od 999 złotych (40 mm) i od 1199 złotych (44 mm).

W przypadku Apple Watch series 10 do wersji Cellular trzeba było dopłacić 500 złotych, a Apple Watch SE 2 – 300 złotych. Tak też jest w przypadku Apple Watch series 11 i Apple Watch SE 3.

Zobacz również

Obserwuj nas