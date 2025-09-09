Ceny nowości Apple zaskakują. Jedne są DUŻO niższe, inne wyższe

Za nami premiera iPhone 17, prezentacja iPhone Air oraz oficjalny debiut iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Podczas konferencji Apple podało jedynie ceny smartfonów w dolarach, natomiast po zakończeniu eventu ujawniono również polski cennik.
Polska cena iPhone 17
- 256 GB – 3999 złotych
- 512 GB – 4999 złotych
Dostępne kolory: lawendowy, szałwia, gołębi, biały, czarny.
Przedsprzedaż od godziny 14:00 czasu polskiego 12 września 2025 roku, regularna sprzedaż od 19 września 2025 roku.
Dla przypomnienia ceny iPhone 16 w dniu premiery:
- 128 GB – 3999 złotych
- 256 GB – 4499 złotych
- 512 GB – 5499 złotych
Taka jest cena iPhone Air w Polsce
- 256 GB – 5299 złotych
- 512 GB – 6299 złotych
- 1 TB – 7299 złotych
Dostępne kolory: błękitny, jasne złoto, biały obłok, gwiezdna czerń.
Przedsprzedaż rusza 12 września 2025 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego, regularna sprzedaż zaś 19 września 2025 roku.
Choć iPhone Air nie ma bezpośredniego następcy, jego poprzednikiem nieformalnie jest iPhone 16 Plus, za którego w dniu premiery trzeba było zapłacić:
- 128 GB – 4499 złotych
- 256 GB – 4999 złotych
- 512 GB – 5999 złotych
iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – cena polska
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|256 GB
|5799 złotych
|6299 złotych
|512 GB
|6799 złotych
|7299 złotych
|1 TB
|7799 złotych
|8299 złotych
|2 TB
|–
|10299 złotych
Dostępne kolory: srebrny, kosmiczna pomarańcz, głębinowy błękit
Przedsprzedaż iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max wystartuje 12 września 2025 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego, natomiast sprzedaż regularna rozpocznie się tydzień później, 19 września 2025 roku.
Poniżej przypomnienie premierowych cen modeli iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max:
|iPhone 16 Pro
|iPhone 16 Pro Max
|128 GB
|5299 złotych
|–
|256 GB
|5799 złotych
|6299 złotych
|512 GB
|6799 złotych
|7299 złotych
|1 TB
|7799 złotych
|8299 złotych
AirPods Pro 3 – cena w Polsce
Zaprezentowane dziś słuchawki AirPods Pro 3 kosztują 1099 złotych. Ich przedsprzedaż rozpoczęła się już dzisiaj, tj. 9 września 2025 roku. Dostępność zaplanowana jest od 19 września 2025 roku.
AirPods Pro 2 w momencie polskiej premiery kosztowały 1449 złotych, natomiast ostatnia oficjalna cena w sklepie Apple wynosiła 1199 złotych.
Cena Apple Watch series 11, Apple Watch SE 3 i Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch series 11 – od 1899 złotych (42 mm) i od 2099 złotych (44 mm), dostępny od 19 września 2025 roku,
- Apple Watch Ultra 3 – 3799 od złotych, dostępny od 19 września 2025 roku,
- Apple Watch SE 3 – od 1099 złotych (40 mm) i od 1299 złotych (44 mm), dostępny od 19 września 2025 roku.
Dla przypomnienia, Apple Watch series 10 kosztował od 1999 złotych (42 mm) i od 2199 złotych (46 mm), Apple Watch Ultra 2 od 3999 złotych (w momencie premiery od 4499 złotych), natomiast Apple Watch SE 2 od 999 złotych (40 mm) i od 1199 złotych (44 mm).
W przypadku Apple Watch series 10 do wersji Cellular trzeba było dopłacić 500 złotych, a Apple Watch SE 2 – 300 złotych. Tak też jest w przypadku Apple Watch series 11 i Apple Watch SE 3.