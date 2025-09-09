Ceny nowości Apple zaskakują. Jedne są DUŻO niższe, inne wyższe

Za nami premiera iPhone 17, prezentacja iPhone Air oraz oficjalny debiut iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Podczas konferencji Apple podało jedynie ceny smartfonów w dolarach, natomiast po zakończeniu eventu ujawniono również polski cennik.

Polska cena iPhone 17

256 GB – 3999 złotych

512 GB – 4999 złotych

Dostępne kolory: lawendowy, szałwia, gołębi, biały, czarny.

Przedsprzedaż od godziny 14:00 czasu polskiego 12 września 2025 roku, regularna sprzedaż od 19 września 2025 roku.

iPhone 17 (źródło: Apple)

Dla przypomnienia ceny iPhone 16 w dniu premiery:

128 GB – 3999 złotych

256 GB – 4499 złotych

512 GB – 5499 złotych

Taka jest cena iPhone Air w Polsce

256 GB – 5299 złotych

512 GB – 6299 złotych

1 TB – 7299 złotych

Dostępne kolory: błękitny, jasne złoto, biały obłok, gwiezdna czerń.

Przedsprzedaż rusza 12 września 2025 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego, regularna sprzedaż zaś 19 września 2025 roku.

iPhone Air (źródło: Apple)

Choć iPhone Air nie ma bezpośredniego następcy, jego poprzednikiem nieformalnie jest iPhone 16 Plus, za którego w dniu premiery trzeba było zapłacić:

128 GB – 4499 złotych

256 GB – 4999 złotych

512 GB – 5999 złotych

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – cena polska

iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 256 GB 5799 złotych 6299 złotych 512 GB 6799 złotych 7299 złotych 1 TB 7799 złotych 8299 złotych 2 TB – 10299 złotych

Dostępne kolory: srebrny, kosmiczna pomarańcz, głębinowy błękit

Przedsprzedaż iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max wystartuje 12 września 2025 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego, natomiast sprzedaż regularna rozpocznie się tydzień później, 19 września 2025 roku.

iPhone 17 Pro (źródło: Apple)

Poniżej przypomnienie premierowych cen modeli iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max:

iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max 128 GB 5299 złotych – 256 GB 5799 złotych 6299 złotych 512 GB 6799 złotych 7299 złotych 1 TB 7799 złotych 8299 złotych

AirPods Pro 3 – cena w Polsce

Zaprezentowane dziś słuchawki AirPods Pro 3 kosztują 1099 złotych. Ich przedsprzedaż rozpoczęła się już dzisiaj, tj. 9 września 2025 roku. Dostępność zaplanowana jest od 19 września 2025 roku.

AirPods Pro 3 (źródło: Apple)

AirPods Pro 2 w momencie polskiej premiery kosztowały 1449 złotych, natomiast ostatnia oficjalna cena w sklepie Apple wynosiła 1199 złotych.

Cena Apple Watch series 11, Apple Watch SE 3 i Apple Watch Ultra 3

Apple Watch series 11 – od 1899 złotych (42 mm) i od 2099 złotych (44 mm), dostępny od 19 września 2025 roku,

Apple Watch Ultra 3 – 3799 od złotych, dostępny od 19 września 2025 roku,

Apple Watch SE 3 – od 1099 złotych (40 mm) i od 1299 złotych (44 mm), dostępny od 19 września 2025 roku.

Dla przypomnienia, Apple Watch series 10 kosztował od 1999 złotych (42 mm) i od 2199 złotych (46 mm), Apple Watch Ultra 2 od 3999 złotych (w momencie premiery od 4499 złotych), natomiast Apple Watch SE 2 od 999 złotych (40 mm) i od 1199 złotych (44 mm).

W przypadku Apple Watch series 10 do wersji Cellular trzeba było dopłacić 500 złotych, a Apple Watch SE 2 – 300 złotych. Tak też jest w przypadku Apple Watch series 11 i Apple Watch SE 3.