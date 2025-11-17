W czym Samsung Galaxy S26 będzie lepszy od iPhone’a 17? Podobno w tym

To oczywiste, że Samsung Galaxy S26 będzie porównywany z iPhonem 17. Nowe Galaktyki mają mieć przewagę w ważnym dla klientów aspekcie.

W tym aspekcie Samsung Galaxy S26 ma być lepszy od iPhone’a 17

Renomowany informator, posługujący się dziś pseudonimem PhoneArt, a wcześniej Ice Universe, opublikował informacje na temat grubości i wagi smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 oraz iPhone 17. W każdym przypadku Galaktyka ma być lepsza – smuklejsza i lżejsza.

Według informatora Samsung Galaxy S26 będzie miał 6,9 mm grubości i ważył 164 gramów, podczas gdy w przypadku iPhone 17 parametry te wynoszą odpowiednio 7,95 mm i 177 gramów. Warto też przypomnieć, że Galaxy S25 ma 7,2 mm i 162 gramy wagi.

Samsung Galaxy S26+ będzie natomiast miał 7,3 mm grubości i ważył 191 gramów. Informator porównuje go do iPhone 17 Pro, który ma 8,75 mm grubości i waży 204 gramy. Samsung Galaxy S25+ ma taką samą grubość, a jego waga wynosi 190 gramów.

I w końcu według leakstera Samsung Galaxy S26 Ultra ma mieć 7,9 mm grubości ważyć 214 gramów, podczas gdy iPhone 17 Pro Max ma 8,75 mm grubości i 231 gramów wagi. Tutaj trzeba przypomnieć, że Samsung Galaxy S25 Ultra ma 8,2 mm grubości i waży 218 gramów.

Porównanie grubości i wagi smartfonów z serii Galaxy S26 i iPhone 17 (źródło: PhoneArt | X)

Różnice, choć nie będą diametralne, z pewnością zostaną zauważone przez klientów, aczkolwiek – według mnie – porównywanie Galaxy S26+ i iPhone’a 17 Pro jest nie do końca uzasadnione z uwagi na dużą różnicę w wielkości wyświetlacza (6,7 vs 6,3 cala).

Samsung Galaxy S26 i iPhone 17 będą miały coś wspólnego

Choć wiele będzie je różnić, to połączy je kluczowy dla klientów aspekt. O ile jeszcze niedawno mówiło się, że Samsung Galaxy S26 będzie droższy od Galaxy S25, to przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że Samsung Galaxy S26 ma kosztować tyle, co iPhone 17.