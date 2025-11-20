YouTube przetestuje nową funkcję na Polakach

Zespół YouTube zaanonsował nową eksperymentalną funkcję. Okazuje się, że Polacy mogą przetestować ją osobiście, zanim zostanie szeroko udostępniona. Ta opcja podobno była bardzo pożądana.

YouTube oddaje Wam nową funkcję do testów – podobno jej pragnęliście…

Pod koniec sierpnia 2025 roku Spotify zaanonsowało nową funkcję, która podobno była odpowiedzią na głosy użytkowników. Twórcy Spotify postanowili wzbogacić swoją platformę o komunikator przeznaczony do rozmów 1:1 z członkami rodziny, przyjaciółmi czy znajomymi. Dzięki nowej funkcji użytkownicy mają jeszcze łatwiej dzielić się ulubionymi piosenkami, playlistami, audiobookami czy podcastami.

Komunikator w Spotify jest dostępny na urządzeniach mobilnych na wybranych rynkach dla wszystkich użytkowników 16+, również tych korzystających z darmowego planu. Póki co funkcja ta nie jest dostępna w Polsce, ale okazuje się, że będziecie mogli wypróbować podobną na YouTube.

Pomysł wdrożenia komunikatora do platformy streamingowej zrodził się bowiem też w firmie Google. YouTube pochwalił się, że testuje nową funkcję udostępniania filmów za pośrednictwem swojej aplikacji mobilnej. Według zespołu YouTube funkcja ta była bardzo pożądana.

Funkcję ze Spotify przetestujesz na YouTube

W nowym komunikatorze użytkownik może dzielić się zarówno długimi, jak i krótkimi materiałami, a także transmisjami na żywo. Gigant twierdzi, że funkcja umożliwi prowadzenie rozmów na temat wybranej treści bezpośrednio w aplikacji. Co ważne, nadal możesz udostępniać wybrane materiały w ulubiony przez Ciebie sposób – np. za pomocą innych komunikatorów, np. WhatsAppa czy Messengera.

Warto podkreślić, że komunikator w YouTube jest na ten moment eksperymentem, który póki co będzie testowany w dwóch wybranych krajach – Polsce i Irlandii. Funkcja obecnie została skierowana wyłącznie do użytkowników dorosłych (powyżej 18. roku życia).

YouTube wspomina również, że jeśli zdecydujesz się na przesyłanie wiadomości, akceptujesz, iż wiadomości mogą być weryfikowane i sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami społeczności. Zespół platformy Google podkreśla, że systemy mogą skanować Twoje konwersacje i wykrywać treści niezgodne z zasadami, w tym treści mogące prowadzić do wyrządzenia krzywdy w rzeczywistym świecie. Ponadto zespół YouTube może weryfikować zgłoszone przez innych użytkowników treści.

Aby dołączyć do eksperymentu, należy zalogować się na konto w YouTube, a następnie stuknąć w ikonę dzwonka powiadomień (prawy górny róg) w aplikacji na smartfonie i w sekcji Wiadomości wybrać Zaproś innych do udostępniania filmów.