Jako że Apple od lat nie dodaje ładowarki do iPhone’ów, jego nabywcy nierzadko muszą ją dokupić. Czy jednak naprawdę warto inwestować w droższy zasilacz o większej mocy? Ktoś to sprawdził i wynik jego testu może Was zaskoczyć.

Czy opłaca się kupić szybką ładowarkę do iPhone’a 17? Ten test nie pozostawia złudzeń

Na swojej stronie internetowej Apple podaje, że iPhone 17 naładuje się do 50% w 20 minut, jeśli jego właściciel użyje ładowarki o mocy 40 W lub wyższej. Potrwa to natomiast 10 minut dłużej, jeżeli użyty zostanie zasilacz o mocy minimum 30 W i ładowarka MagSafe. Choć daje to jakiś pogląd, nie jest wyczerpującą informacją.

Na kanale ChargerLAB pojawił się test, podczas którego sprawdzono, ile trzeba czasu, aby naładować do 100% smartfon iPhone 17, który został zaprezentowany 9 września 2025 roku. Na warsztat wzięto ładowarki Apple o mocy 20 W, 40 W, 70 W i 140 W.

W oficjalnym sklepie Apple w Polsce zasilacz o mocy 20 W kosztuje 109 złotych, o mocy 70 W – 319 złotych, a o mocy 140 W – 499 złotych. W kraju nad Wisłą 40 W ładowarka nie jest dostępna – można kupić 30 W za 199 złotych. Czy jednak warto wydać więcej, aby ładować iPhone’a z większą mocą?

Przy użyciu 20 W ładowarki akumulator naładował się do 50% w 27 minut, do 80% w 52 minuty, a do 100% w 1 godzinę i 50 minut. Po podłączeniu 40 W zasilacza 50% pojawiło się na ekranie po 19 minutach, 80% po 44 minutach, a 100% po 1 godzinie i 42 minutach.

Podobne wyniki uzyskano w przypadku ładowarki o mocy 70 W – 50% po 19 minutach, 80% po 41 minutach i 100% po 1 godzinie i 37 minutach. Gdy natomiast użyto zasilacza o mocy 140 W, 50% dobito po 19 minutach, 80% po 41 minutach, a 100% po 1 godzinie i 39 minutach.

Porównanie czasu ładowania iPhone 17 z użyciem ładowarki o mocy 20 W, 40 W, 70 W i 140 W (źródło: ChargerLAB)

Jaką ładowarkę do iPhone’a kupić? Oczywisty wybór nie musi być opłacalny

Test, przeprowadzony przez ChargerLAB, pokazał, że czas ładowania akumulatora nie różni się znacząco, mimo użycia ładowarek obsługujących szerokie spektrum mocy. Faktem jest, że najsłabszy zasilacz (o mocy 20 W) ładuje nieco wolniej, jednak różnica nie jest aż tak duża, jak mogłoby się wydawać.

Szybsze o kilka-kilkanaście minut ładowanie na pewno może przydać się, gdy ktoś ma mało czasu i chce uzupełnić zapas energii w jak największym stopniu w krótkim okresie – na przykład przed wyjściem z domu. Większy wydatek nie wydaje się jednak konieczny, gdy korzyść na co dzień nie jest aż tak duża.

20 W 40 W 70 W 140 W 50% 27 minut 19 minut 19 minut 19 minut 80% 52 minuty 44 minuty 41 minut 41 minut 100% 1 godzina 50 minut 1 godzina 42 minuty 1 godzina 37 minut 1 godzina 39 minut

A już na pewno nie opłaca się kupować specjalnie ładowarki o mocy 70 W czy 140 W, ponieważ iPhone 17 i tak nie przyjmie więcej mocy niż ~40 W – po prostu „weźmie” tyle, ile jest w stanie obsłużyć. Trzeba to podkreślić, gdyż nie każdy jest tego świadomy.