TikTok zmienia zasady gry. Czy wyjdzie Wam to na zdrowie?

TikTok wprowadza zestaw nowych funkcji, które mają ograniczyć nawyk bezrefleksyjnego przewijania filmów oraz dać użytkownikom większą kontrolę nad treściami tworzonymi przez sztuczną inteligencję. Zmiany są szczególnie istotne dla nastolatków i ich rodziców, ale odczują je także dorośli widzowie oraz osoby z branży digital marketingu.

Nowe narzędzie TikToka ma wspierać dobrostan użytkowników

Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś odpłynąć i zmarnować kilka godzin na scrollowaniu filmików z kotami. Doomscrolling to sytuacja, w której mimo zmęczenia wciąż przesuwamy palcem po ekranie i oglądamy kolejne materiały. U nastolatków, dla których TikTok jest jednym z głównych źródeł rozrywki i informacji, taki schemat łatwo staje się nawykiem prowadzącym do przeciążenia i trudności ze snem.

TikTok postanawia temu zaradzić, stawiając na mniej bezmyślnego przewijania i więcej relaksu. Nowa sekcja Czas i dobrostan ma być miejscem, w którym użytkownik może zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć temu, jak korzysta z aplikacji.

Znajdzie tam Dziennik afirmacji z krótkimi pozytywnymi komunikatami, generator kojących dźwięków, na przykład odgłos deszczu, fal czy tzw. biały szum, a także krótkie ćwiczenia oddechowe pomagające się wyciszyć. Sekcja zastępuje dotychczasową stronę zarządzania czasem przed ekranem.

TikTok wprowadza nowe funkcje (źródło: TikTok)

Ważnym elementem są również Misje dobrostanu. Użytkownik może na przykład ustawić dzienny limit korzystania z TikToka i otrzyma odznakę, jeśli będzie konsekwentnie go przestrzegać. Inne zadania zachęcają do przeglądania tygodniowego raportu czasu spędzonego w aplikacji, do niekorzystania z TikToka w godzinach nocnych w ramach Sleep Hours oraz do zapraszania innych do udziału w misjach.

Na TikToku sam zdecydujesz, ile treści AI zobaczysz

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji pojawiła się ogromna liczba generowanych wideo, sztuczne wypowiedzi publicznych osób oraz fala śmieciowych treści, które bezsensownie wypełniają czas użytkownika. Coraz więcej osób zaczęło mówić o zmęczeniu takim zalewem sztucznej zawartości, co twórcy TikToka najwyraźniej dostrzegli.

Drugą ważną nowością jest suwak dotyczący treści tworzonych przez sztuczną inteligencję, który TikTok zaczyna testować w ustawieniach zarządzania tematami. Użytkownik może wybrać, czy chce widzieć więcej, standardową liczbę czy mniej materiałów, które powstały przy użyciu modeli generatywnych. W praktyce oznacza to wpływ na to, jak wyglądają filmy polecane na stronie Dla Ciebie, choć nie chodzi o całkowite wyłączenie treści AI.

TikTok pozwoli ograniczyć ilość treści AI (źródło: TikTok)

Suwak ma dać poczucie wpływu na to, co widzimy, jednak jego skuteczność zależy od tego, czy platforma potrafi wiarygodnie rozpoznawać treści generowane przez algorytmy. TikTok rozwija system oznaczania takich filmów, zarówno w formie widocznych etykiet, jak i informacji zapisanych w pliku wideo. Dzięki temu algorytm może łatwiej spełnić życzenie użytkownika, który wybiera mniejszą liczbę treści sztucznej inteligencji.

Dla marek i twórców jest to sygnał, że automatyczne produkowanie wielu podobnych filmów może stracić sens, jeśli widzowie zaczną świadomie ograniczać kontakt z taką zawartością. Zaufanie do feedu coraz bardziej zależy od przejrzystości i autentyczności, a nie od samej technologicznej nowinki.

Bezpieczniejsze treści na TikToku

W najnowszych informacjach prasowych TikTok podkreśla także swoje działania przeciwko brutalnemu ekstremizmowi i radykalizacji w internecie. Platforma przypomina, że nie dopuszcza obecności organizacji ani osób szerzących nienawiść i ekstremizm, usuwa ich treści i konta oraz współpracuje z organami ścigania.

W pierwszej połowie 2025 roku usunięto ponad 6,5 miliona filmów związanych z niebezpiecznymi i nienawistnymi organizacjami, z czego zdecydowana większość zniknęła jeszcze zanim ktokolwiek je zgłosił.

W walce z mową nienawiści TikTok rozbija całe sieci powiązanych kont, które próbują ukrywać swoją ideologię oraz ogłasza nowe partnerstwo z organizacją Violence Prevention Network w Niemczech i dołączenie do Global Internet Forum to Counter Terrorism, aby lepiej przeciwdziałać brutalnemu ekstremizmowi online.